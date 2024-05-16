В лідерах не тільки 'дронщики': які вакансії до ЗСУ зараз у найбільшому попиті

За останні шість місяців проєкт з рекрутингу в Збройні Сили України значно збільшив кількість доступних позицій у різних родах військ. Наразі особливо популярні посади розвідника та оператора БПЛА.

Керівниця воєнного департаменту Lobby X Ольга Бандрівська поділилася цією інформацією під час ефіру Українського радіо, пише Укрінформ.

"Зараз у нас на сайті понад 3300 актуальних вакансій до усіх родів і видів військ. За ці пів року значно побільшало підрозділів, які розмістили свої вакансії, тобто загалом скористалися послугами рекрутингу. Зараз ми покриваємо усі види і типи військ", – розповіла вона.

Бандрівська підкреслила, що наявність однієї вакансії не значить, що шукають лише когось одного: "Зазвичай одну людину не шукають, якщо розміщується вакансія водія або розвідника. Це вакансія, на яку набирають десятки людей. Тобто це назва посади до конкретного підрозділу". Вона також зазначила, що вакансія залишається активною до моменту, поки не буде знайдено достатню кількість людей.

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Бандрівська також проінформувала і про найбільш популярні вакансії до лав ЗСУ.

"Якщо говорити про попит серед кандидатів, то останні кілька тижнів дуже популярні розвідники. Дуже багато заявок... Але, насправді, не всі проходять відбір на першому етапі. Якщо ж говорити про інші вакансії, то це оператори безпілотників різного типу. Вони залишаються в попиті вже досить довго. Тут для кандидатів достатньо низький поріг входу, для початку не потрібно мати якихось високих навичок військових. Достатньо пройти курси, яких у цивільному житті зараз багато і вони досить якісні", - розповіла вона.

Бандрівська зазначила, що запит від підрозділів на ремонтників, майстрів, техніків, механіків, електриків значно збільшився. Це стосується фахівців, які спеціалізуються на ремонті та обслуговуванні обладнання різної складності, включаючи автомобілі, бронетранспортери та дрони. Крім того, залишається високим попит на медичних працівників та операторів дронів.

Вона також відмітила, що більшість кандидатів – це чоловіки віком від 25 до 45 років. Проте, існує значна кількість заявок від старших осіб, які мають бажання служити та володіють необхідним військовим досвідом.

"Але хочу підкреслити, що є окрема категорія кандидатів, 55-65 років, які по законодавству вже на межі вікових обмежень щодо військової служби. Не на всі вакансії їх можна працевлаштувати, але ми намагаємося їм допомогти із пошуком", – додала представниця рекрутинговової агенції.

Олексій Бежевець, уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу, повідомив, що на цей час у рекрутингових центрах до ЗСУ відкрито понад дві тисячі вакансій, а військові частини розмістили приблизно 10 тисяч вакансій в інтернеті.

Нагадаємо, раніше в Міноборони також назвали сім найбільш затребуваних спеціальностей в ЗСУ.

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