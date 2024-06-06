У Чехії пасажирський потяг, який прямував в Україну, зіткнувся з вантажним: четверо загиблих, десятки поранених (фото, відео)

У ніч на 6 травня у чеському місті Пардубіце експрес зіткнувся лоб у лоб із вантажним потягом. Четверо людей загинули, десятки людей отримали поранення.

Як повідомляє чеське видання idnes.cz, нині відомо, що унаслідок зіткнення потягів 27 осіб отримали поранення, серед них троє – середньої тяжкості.

За даними Залізничної адміністрації Чехії, експрес RegioJet зіткнувся з вантажним поїздом на новій зупинці Pardubice Centrum.

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Поїзд RegioJet прямував до Словаччини, у ньому перебувало понад 300 людей. Машиністи поїздів, що розбилися, вижили, один із них потрапив у лікарню.

Згідно з опублікованими фото і відео в соцмережах, потяги зіткнулися лоб в лоб. Перший вагон за локомотивом експреса зійшов з рейок і частково перекинувся, перший вагон вантажного поїзда пошкодив свій локомотив. Вантажний потяг перевозив карбід кальцію, але його не було в перших двох вагонах, тому жителі не були під загрозою, сказала Вендула Горакова, речник пожежної частини Пардубіце.

Прем'єр-міністр Петр Фіала назвав аварію великою бідою. "Ми всі думаємо про жертв і постраждалих. Я висловлюю щирі співчуття всім, хто вижив", - написав він в мережі Х.

Тим часом Укрзалізниця повідомляє, що серед загиблих в аварії потяга у Чехії немає пасажирів причіпних вагонів, які їхали до Чопа.

Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice

Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice

Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice

Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice

"Вночі поїзд Прага − Кошице території Чехії зіштовхнувся з вантажним поїздом. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає", – повідомили в УЗ.

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