У Бєлгороді обвалився під'їзд житлового будинку: у міноборони рф зізналися, що винна російська ППО (відео)

12 травня у російському Бєлгороді обвалився один під'їзд багатоповерхівки, що розташована на вулиці Щорса.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поспішив звинуватити ЗСУ в ударі по будинку.

"Місто Бєлгород та Бєлгородський район зазнали масованого обстрілу з боку ЗСУ. На Харківській горі внаслідок прямого влучення снаряда до багатоквартирного житлового будинку обрушився весь під'їзд з десятого по перший поверх. Виїхав на місце. Всі подробиці пізніше", – написав він.

російські пабліки в один голос заявили: "Надзвичайна подія сталася внаслідок прямого влучення в десятиповерхівку ракети, випущеної ЗСУ з РСЗВ "Вільха"".

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Коли на місце обвалу прибули рятувальники, обвалився й дах багатоповерхового будинку. Нині відомо, що з-під завалів будинку у Бєлгороді дістали 12 людей. Чотири людини загинули, 35 постраждали. Під завалами, певно, ще залишаються люди.

Тим часом російське міноборони зізналося, що причиною обвалу будинку сала робота бєлгородської ППО.

У повідомленні відомства значиться, що близько 11.40 мск стався обстріл Бєлгорода з території України "із застосуванням тактичного ракетного комплексу "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Вільха" та RM-70 "Вампір".

"Під час відбиття атаки російськими засобами ППО знищено шість ракет "Точка-У", чотири реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" та два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха". Фрагментами однієї із збитих ракет ТРК "Точка-У" пошкоджено житловий будинок у місті Білгород", – йдеться у заяві.

Заява міноборони росії. Джерело: t.me/mod_russia

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Олександр Коваленко вважає, що "потужність вибуху не відповідає 122-мм реактивному снаряду".

"Бомби ОФАБ-500, які й раніше падали на голови жителів Бєлгорода, із російських Су-34-х. Різниця лише в тому, що попередні рази були без таких наслідків. До того ж на відео не фіксується проліт реактивного снаряда по діагоналі з урахуванням траєкторії польоту. З цього можна зробити висновок, що це могло бути вільне, вертикальне падіння бомби, у якої не розкрився УМПК", – зважив він.

Коваленко додав, що останнім часом інтенсивність застосування росіянами ОФАБ-500 з УМПК збільшилась у рази.

"Звичайно, у мешканців Бєлгорода у всьому будуть винні українці, хоча українців, що бєлгородців убивають одні й ті самі люди", – резюмував він.

Обвал будинку в Бєлгороді. Джерело: Скриншот з відео

Обвал будинку в Бєлгороді. Джерело: Скриншот з відео

Обвал будинку в Бєлгороді. Джерело: Скриншот з відео

Обвал будинку в Бєлгороді. Джерело: t.me/tass_agency

Обвал будинку в Бєлгороді. Джерело: t.me/tass_agency

Обвал будинку в Бєлгороді. Джерело: t.me/tass_agency

Обвал будинку в Бєлгороді. Джерело: t.me/tass_agency

Обвал будинку в Бєлгороді. Джерело: t.me/tass_agency

Нагадаємо, 9 травня 2024 року безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнафтооргсинтез" у Башкортостані. Також 9 травня дрони підпалили нафтобазу ТОВ "Темп" на Кубані.

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