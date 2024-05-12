В Белгороде обрушился подъезд жилого дома: в минобороны рф признались, что виновна российская ПВО (видео)

12 мая в российском Белгороде обрушился один подъезд многоэтажки, расположенной на улице Щорса.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поспешил обвинить ВСУ в ударе по дому.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже", — написал он.

российские паблики в один голос заявили: "Чрезвычайное событие произошло в результате прямого попадания в десятиэтажку ракеты, выпущенной ВСУ из РСЗО "Ольха"".

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Когда на место обрушения прибыли спасатели, обрушилась и крыша многоэтажного дома. В настоящее время известно, что из-под завалов дома в Белгороде извлекли 12 человек. Четыре человека погибли, 35 пострадали. Под завалами, вероятно, еще остаются люди.

Между тем российское минобороны призналось, что причиной обрушения здания сала работа белгородской ПВО.

В сообщении ведомства говорится, что около 11.40 мск произошел обстрел Белгорода с территории Украины "с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

"При отражении атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород ", – говорится в заявлении.

Заявление минобороны россии. Источник: t.me/mod_russia

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Александр Коваленко считает, что "мощность взрыва не соответствует 122-мм реактивному снаряду".

"Бомбы ОФАБ-500, которые и раньше падали на головы жителей Белгорода, из российских Су-34-х. Разница лишь в том, что предыдущие разы были без последствий. К тому же на видео не фиксируется пролет реактивного снаряда по диагонали с учетом траектории полета. Из этого можно заключить, что это могло быть свободное, вертикальное падение бомбы, у которой не раскрылся УМПК", – взвесил он.

Коваленко добавил, что в последнее время интенсивность применения россиянами ОФАБ-500 с УМПК увеличилась в разы.

"Конечно, у жителей Белгорода во всем будут виноваты украинцы, хотя украинцев, белгородцев убивают одни и те же люди", – резюмировал он.

Обвал дома в Белгороде. Источник: Скриншот с видео

Обвал дома в Белгороде. Источник: Скриншот с видео

Обвал дома в Белгороде. Источник: Скриншот с видео

Обвал дома в Белгороде. Источник: t.me/tass_agency

Обвал дома в Белгороде. Источник: t.me/tass_agency

Обвал дома в Белгороде. Источник: t.me/tass_agency

Обвал дома в Белгороде. Источник: t.me/tass_agency

Обвал дома в Белгороде. Источник: t.me/tass_agency

Напомним, 9 мая 2024 года беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкортостане. Также 9 мая дроны подожгли нефтебазу ООО "Темп" на Кубани.

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