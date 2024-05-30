Вже 1,3 мільйони українців оновили свої військово-облікові дані - Міноборони

Вже 1,3 млн військовозобов'язаних українців оновили свої персональні дані, через додаток "Резерв+" це зробили 1,2 млн.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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"Через "Резерв+" оновили свої дані 1,2 млн військовозобов'язаних. Майже 15,5 тис. людей це зробили за кордоном. Взагалі 1,3 млн людей уточнили свої дані, і динаміка після першої декади цілком гідна. Якщо надалі такий темп зберігатиметься, то в принципі всі військовозобов'язані зможуть оновити свої дані", - повыдомив Лазуткін.

Вiн також додав, що майже 58 тис. людей оновили свої дані через ТЦК, а через ЦНАПи - майже 80 тис. українців. Крім того, він зазначив, що 155 тис. жінок також виконали цю норму закону.

Такими темпами більше 6 млн військовозобов'язаних можуть оновити свої дані за 60 днів.

Нагадаэмо, юрист пояснив, що робити, якщо у ТЦК відмовились оформити відстрочку.

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