Захоплюють подих: 3 трилери, які варті вашої уваги

Любите гострі сюжети, несподівані повороти та захоплюючі історії? Ці три трилери неодмінно вас зацікавлять! Ці три фільми – лише мала частина захоплюючого світу трилерів. Вибирайте те, що вам до душі, і насолоджуйтесь гострими відчуттями та несподіваними поворотами сюжету! Про це пише 24 tv.ua.

"Неограновані коштовності" (Uncut Gems)

Пориньте у вир азарту та небезпеки разом з Говардом Ратнером, власником ювелірного магазину в Нью-Йорку, який веде подвійне життя.

З одного боку, він торгує коштовностями з багатими та знаменитими, а з іншого – боргує значні суми небезпечним людям. Коли його афери виходять з-під контролю, Говарду доводиться ризикувати всім, щоб вибратися з цієї жахливої ситуації.

"Ель Каміно: Пуститися берега" (El Camino: A Breaking Bad Movie)

Продовження культового серіалу "Пуститися берега" розповідає історію Джессі Пінкмена після його втечі від Джека та його банди.

Переслідуваний поліцією та пригнічений власними демонами, Джессі намагається знайти сенс життя та спокутування за свої гріхи. Цей фільм – це захоплююча подорож у глибини людської душі, де страх, відчай та жага життя переплітаються у тугому клубку.

Читайте також: 5 фільмів, які допоможуть впоратись з емоційним вигоранням

"Зодіак" (Zodiac)

Зануртеся в атмосферу жаху та розслідування, розкриваючи одну з найгучніших справ в історії США.

Невідомий серійний вбивця, який називає себе Зодіаком, тероризує Сан-Франциско, кидаючи виклик поліції та ЗМІ. Детективи та репортери об'єднують зусилля, щоб розгадати таємницю Зодіаку та зупинити його злочини.

"Зодіак" – це не просто трилер, а й захоплююче дослідження тем зла, одержимості та пошуку справедливості.

Нагадаємо, ми вже писали про три фільми, які варто подивитись, якщо важко на душі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!