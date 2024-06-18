Захватывают дыхание: 3 триллера, которые достойны вашего внимания

Любите острые сюжеты, неожиданные повороты и увлекательные истории? Эти три триллера непременно вас заинтересуют! Эти три фильма – лишь малая часть увлекательного мира триллеров. Выбирайте то, что вам по душе и наслаждайтесь острыми ощущениями и неожиданными поворотами сюжета! Об этом пишет 24 tv.ua.

"Неограненные драгоценности" (Uncut Gems)

Погрузитесь в водоворот азарта и опасности вместе с Говардом Ратнером, владельцем ювелирного магазина в Нью-Йорке, ведущим двойную жизнь.

С одной стороны, он торгует драгоценностями с богатыми и знаменитыми, а с другой – задолжает значительные суммы опасным людям. Когда его аферы выходят из-под контроля, Говарду приходится рисковать всем, чтобы выбраться из этой ужасающей ситуации.

"Эль Камино: Пуститься берега" (El Camino: A Breaking Bad Movie)

Продолжение культового сериала "Пуститься берега" рассказывает историю Джесси Пинкмена после его бегства от Джека и его банды.

Преследуемый полицией и подавленный собственными демонами, Джесси пытается найти смысл жизни и искупления за свои грехи. Этот фильм – это увлекательное путешествие в глубины человеческой души, где страх, отчаяние и жажда жизни переплетаются в тугом клубке.

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"Зодиак" (Zodiac)

Окунитесь в атмосферу ужаса и расследования, раскрывая одно из самых громких дел в истории США.

Неизвестный серийный убийца, называющий себя Зодиаком, терроризирует Сан-Франциско, бросая вызов полиции и СМИ. Детективы и репортеры объединяют усилия, чтобы разгадать тайну Зодиака и остановить его преступления.

"Зодиак" – это не просто триллер, но и увлекательное исследование тем зла, одержимости и поиска справедливости.

Напомним, мы уже писали о трех фильмах, которые стоит посмотреть, если тяжело на душе.

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