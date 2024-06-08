Покращують сон та заспокоюють: кімнатні рослини, які чудово боряться з безсонням

Мрієте про міцний, спокійний сон, який подарує вам бадьорість та гарний настрій на весь день? Зверніть увагу на кімнатні рослини! Дослідження підтверджують, що певні зелені друзі здатні стати вашими союзниками у боротьбі з безсонням та стресом. Про це пише focus.ua.

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Лаванда

Ніжний аромат лаванди з давніх часів використовується для релаксації та покращення сну. Її заспокійливі властивості роблять цю рослину ідеальною для спальні. Поставте біля ліжка невеликий букет свіжої лаванди або саше із сушеною рослиною, і насолоджуйтесь атмосферою спокою та безтурботності.

Спатифілум

Спатифілум, відомий також як "жіноче щастя", не лише прикрасить ваш інтер'єр, але й подбає про ваше самопочуття. Ця рослина чудово очищає повітря, зволожує його та нейтралізує шкідливі речовини. Завдяки цьому ви зможете краще розслабитися перед сном та прокинутися вранці з відчуттям свіжості.

Сансевієрія

Сансевієрія, або "тещин язик", - це не лише оригінальна прикраса, але й природний очищувач повітря. На відміну від багатьох кімнатних рослин, вона поглинає вуглекислий газ та виділяє кисень вночі, що робить її ідеальною супутницею для сну.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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