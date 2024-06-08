Улучшают сон и успокаивают: комнатные растения, прекрасно борющиеся с бессонницей

Мечтаете о крепком, спокойном сне, который подарит вам бодрость и хорошее настроение на весь день? Обратите внимание на комнатные растения! Исследования подтверждают, что некоторые зеленые друзья способны стать вашими союзниками в борьбе с бессонницей и стрессом. Об этом пишет focus.ua.

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Лаванда

Нежный аромат лаванды с давних времен используется для релаксации и улучшения сна. Ее успокаивающие свойства делают это растение идеальным для спальни. Поставьте у кровати небольшой букет свежей лаванды или саше с сушеным растением и наслаждайтесь атмосферой покоя и безмятежности.

Спатифиллум

Спатифиллум, известный также как "женское счастье", не только украсит ваш интерьер, но и позаботится о вашем самочувствии. Это растение отлично очищает воздух, увлажняет его и нейтрализует вредные вещества. Благодаря этому вы сможете лучше расслабиться перед сном и проснуться по утрам с чувством свежести.

Сансевиерия

Сансевиерия, или "тещин язык", - это не только оригинальное украшение, но и естественный воздухоочиститель. В отличие от многих комнатных растений она поглощает углекислый газ и выделяет кислород ночью, что делает ее идеальной спутницей для сна.

Напомним, мы уже писали,какие комнатные растения не следует содержать дома.

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