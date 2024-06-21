Украинцы без стажа могут оформить соцпомощь вместо пенсии: размер выплат

Граждане, которые не имеют необходимого страхового стажа для получения пенсии по возрасту, могут рассчитывать на государственную социальную помощь.

Об этом сообщили в "Правительственном портале". Эта программа призвана обеспечить поддержку тем, кто не может претендовать на традиционную пенсию из-за недостатка лет трудового стажа.

Согласно актуальным требованиям 2024 года, для выхода на пенсию в Украине необходимо иметь определенный страховой стаж:

60 лет – 31 год стажа;

63 года – от 21 до 31 года стажа;

65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Важно отметить, что граждане, не имеющие 15 лет страхового стажа, все же имеют право на социальную помощь по достижении 65 лет, при условии, что совокупный доход их семьи соответствует установленным критериям.

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Вместо традиционной пенсии такие лица будут получать социальную помощь. Ее можно оформить, обратившись в органы социальной защиты населения по месту прописки/проживания или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Для оформления государственной социальной помощи вам понадобятся следующие документы:

Заявление: заполненное по форме, установленной Министерством социальной политики Украины.

Паспорт: ваш паспорт гражданина Украины.

ваш паспорт гражданина Украины. Трудовая книга: для подтверждения вашего трудового стажа.

для подтверждения вашего трудового стажа. Документ, подтверждающий регистрацию в государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков: ваш идентификационный код.

ваш идентификационный код. Справка Пенсионного фонда о страховом стаже: эту справку можно получить в любом отделении Пенсионного фонда Украины.

эту справку можно получить в любом отделении Пенсионного фонда Украины. Право на доходы и имущественное состояние: заполнено за последние шесть календарных месяцев для каждого члена семьи.

заполнено за последние шесть календарных месяцев для каждого члена семьи. Копия решения о назначении опекуна (если это необходимо): для лиц, признанных недееспособными.

При подаче документов в органы социальной защиты населения необходимо предъявить оригинал паспорта.

Какой размер выплат предусмотрен

Социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Минимальный размер этой помощи не может быть меньше 100% от прожиточного минимума, что составляет 2361 грн на 2024 год.

При увеличении прожиточного минимума растет и величина социальной помощи для нетрудоспособных лиц. Например, в этом году прожиточный минимум увеличился с 2093 грн до 2361 грн, что составляет рост на 12,8%.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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