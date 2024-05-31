Ученые заявили, что в Солнечной системе есть планеты, пригодные для жизни

Ученые давно считали ледяные миры в окрестностях Солнечной системы, такие как карликовые планеты Эрида и Макемаке, необитаемыми и слишком холодными для любых форм жизни. Однако новое исследование, основываясь на данных телескопа Джеймса Уэбба, бросает вызов этому представлению.

Ученые обнаружили на поверхности Эриды и Макемаке изотопы метана, которые могли появиться только из-за геотермальной активности. Это свидетельствует о том, что под ледяной корой этих карликовых планет могут происходить геологические процессы, похожие на криовулканизм, или там может существовать горячее каменное ядро. Об этом пишет Newsweek.

Существование геотермальной активности делает возможным то, что под льдом Эриды и Макемаке могут скрываться подземные океаны жидкой воды. Эти океаны, как и подземные океаны на спутниках Юпитера и Сатурна могут быть потенциальными местами для зарождения жизни.

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"Это открытие бросает вызов общепринятому мнению о составе этих ледяных миров", - говорит профессор Ноэми Пинилья-Алонсо из Флоридского космического института. "Это не просто изменяет наше понимание Эриды и Макемаке, но и подчеркивает важную роль эндогенных сил в формировании объектов в окрестностях Солнечной системы."

Открытие геотермальной активности на Эриде и Макемаке открывает новые горизонты для исследований в области астробиологии. Ученые планируют продолжить изучение этих карликовых планет, чтобы лучше понять геологические процессы, потенциальное наличие подземных океанов и возможность существования там жизни.

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