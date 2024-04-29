ТОП 5 вулиць для знайомства з Одесою: безліч цікавих куточків та місць відпочинку

Колорит Одеси відомий далеко за межами України. І "такі да" сьогодні ми прогуляємося найпопулярнішими вулицями, щоб точно відчути себе в Одесі. Змінюється історія не відстає прогрес та закутки міста залишаються неповторними "скарбницями", які зберігають особливий менталітет та поповнять ваш мовний словник. Одеса-мама не втрачає почуття гумору та не перестає ділитися позитивним настроєм.

Присядьте перепочити в Одесі. Джерело: @julia_baranovskaya2831

Дерибасівська

"На Дерибасовской хорошая погода" – вислів відомий багатьом і вживаний в повсякденності. Коли ви потрапляєте на Дерибасівську настрій поліпшується від безлічі архітектурних монументів, місць відпочинку та історичних табличок на кожному кутку будівель.

Що подивитися

пам’ятник Дону Хосе де Рібаса (засновник міста);

пам’ятник Сергію Уточкіну (перший авіатор у місті);

пам’ятник Остапу Бендеру;

Міський сад;

фонтан парфумів (у Міському саду);

одеський Пасаж;

меморіальні дошки (не лінуйтеся, зупиняйтеся та читайте кожну, ви будете здивовані).

Де перекусити та розважитися

"В Одєсу прийшла Європа" – так одесити жартують про відомий ТЦ "Європа", до якого ви обов’язково дійдете гуляючи бруківкою Дерибасівської. Сучасні розваги, відомі мережі ресторанів та Fast Food, цікаві сувенірні крамниці та бренди. Дайте собі пару годин часу, щоб насолодитися чи то Одесою в Європі, чи то Європою в Одесі.

Сміливіше заглядайте в арки на Дерибасівській, ви знайдете безліч колоритних кафе та ресторанчиків, барів та натхненних смачних терас. Буфет–Столова Уточ-Кіно подарує не лишень смачні блюда в меню, а й добрий шмат історії історичного міста. Млинці від кафе "Наш Блинок" стануть чудовим початком вашого дня в Одесі. Ресторан "Алхімія" може подарувати затишок та інтимну атмосферу серед міста. На Дерибасівській можна влаштувати цілий гастрономічний тур, адже тут зібрані кухні багатьох країн світу.

"На Дерибасовскую не ходять, на Дерибасівську гуляють постєпєнно".

Життя повернеться до вас обличчям в Одесі

Мала Арнаутська

Вулиця, яка відкриє вам завісу контрабандистської Одеси. Розташовуючись в історичному центрі міста, вулиця архітектурно красива та цікава. Сучасні додатки у вигляді колоритних кафе та магазинів зроблять вашу прогулянку не тільки пізнавальною, а й смачною. Якщо ви й досі не знаєте, хто такий Ілля Ільф і, хто став прообразом Остапа Бендера, вам на Малу Арнаутську в Одесі.

Що подивитися

будинок сім’ї Ільф;

музей Голокосту та пам’яті жертв нацизму;

архітектурні будівлі (історія на кожному кроці).

Де перекусити та розважитися

Від китайської кухні до пивних пабів. Варіантів небагато, але вам сподобається. Пропонуємо внести в обов’язковий список для відвідування: паб "Маржа", BEER CLAB.

Лайфхак: найкращий спосіб прогулятися вулицею Мала Арнаутська – взяти екскурсію з гідом, який розповість вам про кожен будинок та двір.

"Дєржитє карман ширє, господа"

Історія живе у готелі ''Моцарт'' в Одесі. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Велика Арнаутська вулиця

Вулиця дуже цікава для тих, хто полюбляє цікаві крамнички, вироби ручної роботи та шопінг загалом.

Що подивитися

музей Пушкіна;

будинок–музей Реріха;

архітектурні будівлі та меморіальні дошки.

Де перекусити та розважитися

"Сушібосс" – заклад японської кухні з ролами та піцою (не японське? Ви в Одесі, звикайте). PePe – затишне кафе поїсти та випити. "Космос" – хапайте із собою друзів вегетаріанців, поки вони не встигли першими.

Співай разом з Одесою. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Ланжеронівська вулиця

Вулиця – "голос" Одеси. Насолодитися можна не лише очима, а й вухами. Тут знаходиться знаменитий на весь світ Оперний Театр.

Що подивитися

Одеський державний академічний театр опери та балету;

фонтан біля театру;

будинок графа Ланжерона;

археологічний музей;

одеський літературний музей;

парк Пале–Рояль;

музей "Степова Україна".

Де перекусити та розважитися

"Ви уходітє, слава Богу или остайотесь, не дай Бог". Лишайтеся, бо вулиця Ланжеронівська наповнена чудовими смачними закладами. Бар "Корвін" – місце для зустрічі с друзями з живою музикою та натхненною атмосферою.Coffee and Croissants – почніть свій бадьорий ранок в Одесі. "Маман" – найсмачніші "мамини" бички та тюлечка..

"Не морочтє мінє то мєсто, где спіна заканчіваєт свое благородноє названіє".

Налаштуйте свій настрій на хвилі Одеси. Джерело: https://tripmydream.ua/

Приморський бульвар

Друга візитна картка міста після Дерибасівської. Морська панорама прикрашає та вирізняє цю вулицю поміж інших. Платформа для всіх весільних фотосесій, романтичних прогулянок на заході сонця та яскравих розваг в будь які вихідні.

Що подивитися

пам’ятних Дюку де Рішельє;

музей під скляним куполом;

Думська площа;

Потьомкінські сходи;

будинок колишньої біржі;

готель "Лондонський";

будинки близнюки;

Воронцовський палац;

палац Шидловського;

морський вокзал;

фонтан;

Тещин міст.

Де перекусити та розважитися

В теплу пору року розваги та їжа майже на кожному кроці. Грецький парк та Стамбульський парк подарують дитячі майданчики, зони для спортивних ігор та бажану прохолоду у літню спеку Kavanagh Murphy's Pub – місце, де можна провести дегустацію напоїв та одеських блюд.Dvor 12 – заклад для шалених зустрічей під вечір та затишних посиденьок вдень. Ресторан готелю "Лондонський" – вишукані страви та антураж.

"Я нє чєрвонєц, шоб всєм нравіться"

Маємо надію, що не дивлячись на важку ситуацію через російську агресію, ви проведете затишні та щасливі вихідні в місті, де народжується іронічний гумор та колоритні українці з жагою до життя, свободи та перемог.

"Шоб я так жил"