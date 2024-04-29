ТОП 5 улиц для знакомства с Одессой: множество интересных уголков и мест отдыха

Колорит Одессы известен далеко за пределами Украины. И таки да, сегодня мы прогуляемся по самым популярным улицам, чтобы почувствовать себя в Одессе. Меняется история, не отстает прогресс, а уголки города остаются неповторимыми сокровищницами, которые хранят особый менталитет и пополняют ваш лексикон. Одесса–мама не теряет чувства юмора и не перестает делиться положительным настроением.

Присядьте отдохнуть в Одессе. Источник: @julia_baranovskaya2831

Дерибасовская

"На Дерибасовской хорошая погода" – изречение известно многим и употребляемое в повседневности. Когда вы попадаете на Дерибасовскую настроение улучшается от множества архитектурных монументов, мест отдыха и исторических табличек на углах домов.

Что посмотреть

памятник Дону Хосе де Рибаса (основатель города);

памятник Сергею Уточкину (первый авиатор в городе);

памятник Остапу Бендеру;

Городской сад;

фонтан духов (в Городском саду);

одесский Пассаж;

мемориальные доски (не ленитесь, останавливайтесь и читайте каждую, вы будете удивлены).

Где перекусить и развлечься

"В Одессу пришла Европа" – так одесситы шутят об известном ТЦ "Европа", куда вы обязательно дойдете, гуляя по брусчатке Дерибасовской. Современные развлечения, известные сети ресторанов и Fast Food, интересные магазины и бренды. Дайте себе пару часов времени, чтобы насладиться то ли Одессой в Европе, то ли Европой в Одессе.

Смелее заглядывайте в арки на Дерибасовской, вы найдете множество ярких кафе и ресторанчиков, баров и вдохновенных вкусных террас. Буфет–столовая Уточ-Кино подарит не только вкусные блюда в меню, но и хороший кусок истории исторического города. Блинчики от кафе "Наш Блинок" станут отличным началом вашего дня в Одессе. Ресторан Алхимия может подарить уют и интимную атмосферу среди города. На Дерибасовской можно устроить целый гастрономический тур, здесь собраны кухни многих стран мира.

"На Дерибасовскую не ходят, на Дерибасовскую гуляют постепенно".

Жизнь вернется к вам лицом в Одессе

Малая Арнаутская

Улица, которая откроет вам занавес контрабандистской Одессы. Располагаясь в историческом центре города, улица архитектурно красива и интересна. Современные приложения в виде колоритных кафе и магазинов сделают прогулку познавательной и вкусной. Если вы до сих пор не знаете, кто такой Илья Ильф и, кто стал прообразом Остапа Бендера, вам на Малую Арнаутскую в Одессе.

Что посмотреть

дом семьи Ильф;

музей Холокоста и памяти жертв нацизма;

архитектурные постройки (история на каждом шагу).

Где перекусить и развлечься

От китайской кухни до пивных пабов. Вариантов немного, но вам понравится. Предлагаем внести в обязательный список для посещения: паб "Маржа", BEER CLAB.

Лайфхак: лучший способ прогуляться по улице Малая Арнаутская – взять экскурсию с гидом, который расскажет вам о каждом доме и дворе.

" Держите карман шире, господа"

История живет в гостинице ''Моцарт'' в Одессе. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Большая Арнаутская улица

Улица очень интересна тем, кто любит колоритные магазинчики, изделия ручной работы и шопинг в целом.

Что посмотреть

Музей Пушкина;

дом–музей Рериха;

здания и мемориальные доски.

Где перекусить и развлечься

Сушибосс – заведение японской кухни с роллами и пиццей (не японское? Вы в Одессе, привыкайте). PePe – уютное кафе поесть и попить. Космос – хватайте с собой друзей вегетарианцев, пока они не схватили вас.

Пой вместе с Одессой. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Ланжероновская улица

Улица – "голос" Одессы. Насладиться можно не только глазами, но и ушами. Здесь находится знаменитый на весь мир Оперный театр.

Что посмотреть

Одесский государственный академический театр оперы и балета;

фонтан у театра;

дом графа Ланжерона;

археологический музей;

одесский литературный музей;

парк Пале–Рояль;

музей "Степная Украина".

Где перекусить и развлечься

"Вы уходите, слава Богу или остаетесь, не дай Бог". Оставайтесь, потому что улица Ланжероновская наполнена прекрасными вкусными заведениями. Бар Корвин – место для встречи с друзьями с живой музыкой и вдохновенной атмосферой. Coffee and Croissants – начните свое бодрое утро в Одессе. "Маман" – самые вкусные "мамины" бычки и тюлечка.

"Не морочите пройдет то место, где спина заканчивает свое благородное название".

Настройте свое настроение на волне Одессы. Источник: https://tripmydream.ua/

Приморский бульвар

Вторая визитная карточка города после Дерибасовской. Морская панорама украшает и отличает эту улицу среди других. Платформа для всех свадебных фотосессий, романтических прогулок на закате и ярких развлечений в любые выходные.

Что посмотреть

памятных Дюку де Ришелье;

музей под стеклянным куполом;

Думская площадь;

Потемкинская лестница;

здание бывшей биржи;

гостиница "Лондонская";

дома близнецы;

Воронцовский дворец;

дворец Шидловского;

морской вокзал;

фонтан;

Тещин мост.

Где перекусить и развлечься

В теплое время года развлечения и еда почти на каждом шагу. Греческий парк и Стамбульский парк подарят детские площадки, зоны для спортивных игр и прохладу в летнюю жару Kavanagh Murphy's Pub – место, где можно провести дегустацию напитков и одесских блюд. Dvor 12 – заведение для безумных встреч под вечер и уютных посиделок днем. Ресторан отеля "Лондонский" – изысканные блюда и антураж.

"Я не червонец, чтобы всем нравиться"

Надеемся, что, несмотря на тяжелую ситуацию из–за российской агрессии, вы проведете уютные и счастливые выходные в городе, где рождается иронический юмор и колоритные украинцы с жаждой жизни, свободы и побед.

"Чтобы я так жил"