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ТОП 5 улиц для знакомства с Одессой: множество интересных уголков и мест отдыха

Анна Веселова - Соловонюк

ТОП 5 улиц для знакомства с Одессой: множество интересных уголков и мест отдыха
Юмор рождается в Одессе. Источник: Фото Kostiantyn Klymovets/Pexels

Колорит Одессы известен далеко за пределами Украины. И таки да, сегодня мы прогуляемся по самым популярным улицам, чтобы почувствовать себя в Одессе. Меняется история, не отстает прогресс, а уголки города остаются неповторимыми сокровищницами, которые хранят особый менталитет и пополняют ваш лексикон. Одесса–мама не теряет чувства юмора и не перестает делиться положительным настроением.

ТОП 5 улиц для знакомства с Одессой: множество интересных уголков и мест отдыха
Присядьте отдохнуть в Одессе. Источник: @julia_baranovskaya2831

Дерибасовская

"На Дерибасовской хорошая погода" – изречение известно многим и употребляемое в повседневности. Когда вы попадаете на Дерибасовскую настроение улучшается от множества архитектурных монументов, мест отдыха и исторических табличек на углах домов.

Что посмотреть

  • памятник Дону Хосе де Рибаса (основатель города);
  • памятник Сергею Уточкину (первый авиатор в городе);
  • памятник Остапу Бендеру;
  • Городской сад;
  • фонтан духов (в Городском саду);
  • одесский Пассаж;
  • мемориальные доски (не ленитесь, останавливайтесь и читайте каждую, вы будете удивлены).

 

Где перекусить и развлечься

"В Одессу пришла Европа" – так одесситы шутят об известном ТЦ "Европа", куда вы обязательно дойдете, гуляя по брусчатке Дерибасовской. Современные развлечения, известные сети ресторанов и Fast Food, интересные магазины и бренды. Дайте себе пару часов времени, чтобы насладиться то ли Одессой в Европе, то ли Европой в Одессе.

Смелее заглядывайте в арки на Дерибасовской, вы найдете множество ярких кафе и ресторанчиков, баров и вдохновенных вкусных террас. Буфет–столовая Уточ-Кино подарит не только вкусные блюда в меню, но и хороший кусок истории исторического города. Блинчики от кафе "Наш Блинок" станут отличным началом вашего дня в Одессе. Ресторан Алхимия может подарить уют и интимную атмосферу среди города. На Дерибасовской можно устроить целый гастрономический тур, здесь собраны кухни многих стран мира.

"На Дерибасовскую не ходят, на Дерибасовскую гуляют постепенно".

ТОП 5 улиц для знакомства с Одессой: множество интересных уголков и мест отдыха
Жизнь вернется к вам лицом в Одессе

Малая Арнаутская

Улица, которая откроет вам занавес контрабандистской Одессы. Располагаясь в историческом центре города, улица архитектурно красива и интересна. Современные приложения в виде колоритных кафе и магазинов сделают прогулку познавательной и вкусной. Если вы до сих пор не знаете, кто такой Илья Ильф и, кто стал прообразом Остапа Бендера, вам на Малую Арнаутскую в Одессе.

Что посмотреть

  • дом семьи Ильф;
  • музей Холокоста и памяти жертв нацизма;
  • архитектурные постройки (история на каждом шагу).

Где перекусить и развлечься

От китайской кухни до пивных пабов. Вариантов немного, но вам понравится. Предлагаем внести в обязательный список для посещения: паб "Маржа", BEER CLAB.

Лайфхак: лучший способ прогуляться по улице Малая Арнаутская – взять экскурсию с гидом, который расскажет вам о каждом доме и дворе.

"                                                        Держите карман шире, господа"

ТОП 5 улиц для знакомства с Одессой: множество интересных уголков и мест отдыха
История живет в гостинице ''Моцарт'' в Одессе. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Большая Арнаутская улица

Улица очень интересна тем, кто любит колоритные магазинчики, изделия ручной работы и шопинг в целом.

Что посмотреть

  • Музей Пушкина;
  • дом–музей Рериха;
  • здания и мемориальные доски.

Где перекусить и развлечься

Сушибосс – заведение японской кухни с роллами и пиццей (не японское? Вы в Одессе, привыкайте). PePe – уютное кафе поесть и попить. Космос – хватайте с собой друзей вегетарианцев, пока они не схватили вас.

ТОП 5 улиц для знакомства с Одессой: множество интересных уголков и мест отдыха
Пой вместе с Одессой. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Ланжероновская улица

Улица – "голос" Одессы. Насладиться можно не только глазами, но и ушами. Здесь находится знаменитый на весь мир Оперный театр.

Что посмотреть

  • Одесский государственный академический театр оперы и балета;
  • фонтан у театра;
  • дом графа Ланжерона;
  • археологический музей;
  • одесский литературный музей;
  • парк Пале–Рояль;
  • музей "Степная Украина".

Где перекусить и развлечься

"Вы уходите, слава Богу или остаетесь, не дай Бог". Оставайтесь, потому что улица Ланжероновская наполнена прекрасными вкусными заведениями. Бар Корвин – место для встречи с друзьями с живой музыкой и вдохновенной атмосферой. Coffee and Croissants – начните свое бодрое утро в Одессе. "Маман" – самые вкусные "мамины" бычки и тюлечка.

          "Не морочите пройдет то место, где спина заканчивает свое благородное название".

ТОП 5 улиц для знакомства с Одессой: множество интересных уголков и мест отдыха
Настройте свое настроение на волне Одессы. Источник: https://tripmydream.ua/

Приморский бульвар

Вторая визитная карточка города после Дерибасовской. Морская панорама украшает и отличает эту улицу среди других. Платформа для всех свадебных фотосессий, романтических прогулок на закате и ярких развлечений в любые выходные.

Что посмотреть

  • памятных Дюку де Ришелье;
  • музей под стеклянным куполом;
  • Думская площадь;
  • Потемкинская лестница;
  • здание бывшей биржи;
  • гостиница "Лондонская";
  • дома близнецы;
  • Воронцовский дворец;
  • дворец Шидловского;
  • морской вокзал;
  • фонтан;
  • Тещин мост.

Где перекусить и развлечься

В теплое время года развлечения и еда почти на каждом шагу. Греческий парк и Стамбульский парк подарят детские площадки, зоны для спортивных игр и прохладу в летнюю жару Kavanagh Murphy's Pub – место, где можно провести дегустацию напитков и одесских блюд. Dvor 12 – заведение для безумных встреч под вечер и уютных посиделок днем. Ресторан отеля "Лондонский" – изысканные блюда и антураж.

                                            "Я не червонец, чтобы всем нравиться"

Надеемся, что, несмотря на тяжелую ситуацию из–за российской агрессии, вы проведете уютные и счастливые выходные в городе, где рождается иронический юмор и колоритные украинцы с жаждой жизни, свободы и побед.

                                                                     "Чтобы я так жил"

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