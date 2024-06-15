Відтепер права доведеться міняти частіше: Верховна Рада готує новий закон

Верховна Рада України може ухвалити закон, який суттєво змінить правила отримання та обміну водійських прав.Законопроект №8082 пропонує:

Скоротити термін дії прав:

5 років: для категорій С1, С1Е, С, РЄ, D1, D1Е, D, DE, Тb і Tm.

для категорій С1, С1Е, С, РЄ, D1, D1Е, D, DE, Тb і Tm. 10 років: для категорій АМ, А1, А2, А, В1, В та ВЕ.

Ввести нові вікові обмеження:

16 років: AM, A1

AM, A1 18 років: А2, В1, В, ВЕ, С1, С1Е

А2, В1, В, ВЕ, С1, С1Е 20 років: А (з навичками управління А2 не менше 2 років) або 24 роки (без вимог про навички)

А (з навичками управління А2 не менше 2 років) або 24 роки (без вимог про навички) 21 рік: А (трицикли), З, РЄ

А (трицикли), З, РЄ 21 рік (або 18 років за наявності спеціальних документів): С, D

18 років (для військовослужбовців, поліцейських тощо): С

С 21 рік: D

Ввести обмеження для прав, виданих вперше:

2 роки: термін дії прав на категорії АМ, А1, А2, А, В1, В, С1, С.

термін дії прав на категорії АМ, А1, А2, А, В1, В, С1, С. Обмін без іспитів: протягом 2 років після отримання прав за умови відсутності 2 і більше адміністративних порушень ПДР.

протягом 2 років після отримання прав за умови відсутності 2 і більше адміністративних порушень ПДР. Повторне складання іспитів: у разі 3 і більше порушень протягом 2 років.

Змінити правила обміну прав:

Обмін через 5 або 10 років: залежно від категорії.

Обов'язкова медична довідка: оформлена не раніше ніж за 3 місяці до обміну.

оформлена не раніше ніж за 3 місяці до обміну. Перевірка фізичного та психологічного стану: для деяких категорій.

для деяких категорій. Повторне складання іспитів: для водіїв з численними порушеннями ПДР.

Зробити інші зміни:

Уточнити категорії транспортних засобів.

Ввести чітку градацію прав за потужністю двигуна.

Запровадити можливість керування деякими категоріями мопедів та квадроциклів з 16 років.

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Важливо!

Права, видані до набрання чинності законом, будуть дійсні до 19 січня 2033 року.

будуть дійсні до 19 січня 2033 року. Після 2033 року всі водії будуть зобов'язані обміняти свої права на нові, згідно з новими правилами.

Очікується, що законопроект №8082 допоможе:

Підвищити рівень безпеки на дорогах.

Зменшити кількість ДТП.

Гармонізувати українське законодавство з європейським.

Варто зазначити, що законопроект ще не ухвалено, і його положення можуть бути змінені.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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