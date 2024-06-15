Відтепер права доведеться міняти частіше: Верховна Рада готує новий закон
Верховна Рада України може ухвалити закон, який суттєво змінить правила отримання та обміну водійських прав.Законопроект №8082 пропонує:
Скоротити термін дії прав:
- 5 років: для категорій С1, С1Е, С, РЄ, D1, D1Е, D, DE, Тb і Tm.
- 10 років: для категорій АМ, А1, А2, А, В1, В та ВЕ.
Ввести нові вікові обмеження:
- 16 років: AM, A1
- 18 років: А2, В1, В, ВЕ, С1, С1Е
- 20 років: А (з навичками управління А2 не менше 2 років) або 24 роки (без вимог про навички)
- 21 рік: А (трицикли), З, РЄ
- 21 рік (або 18 років за наявності спеціальних документів): С, D
- 18 років (для військовослужбовців, поліцейських тощо): С
- 21 рік: D
Ввести обмеження для прав, виданих вперше:
- 2 роки: термін дії прав на категорії АМ, А1, А2, А, В1, В, С1, С.
- Обмін без іспитів: протягом 2 років після отримання прав за умови відсутності 2 і більше адміністративних порушень ПДР.
- Повторне складання іспитів: у разі 3 і більше порушень протягом 2 років.
Змінити правила обміну прав:
- Обмін через 5 або 10 років: залежно від категорії.
- Обов'язкова медична довідка: оформлена не раніше ніж за 3 місяці до обміну.
- Перевірка фізичного та психологічного стану: для деяких категорій.
- Повторне складання іспитів: для водіїв з численними порушеннями ПДР.
Зробити інші зміни:
- Уточнити категорії транспортних засобів.
- Ввести чітку градацію прав за потужністю двигуна.
- Запровадити можливість керування деякими категоріями мопедів та квадроциклів з 16 років.
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Важливо!
- Права, видані до набрання чинності законом, будуть дійсні до 19 січня 2033 року.
- Після 2033 року всі водії будуть зобов'язані обміняти свої права на нові, згідно з новими правилами.
Очікується, що законопроект №8082 допоможе:
- Підвищити рівень безпеки на дорогах.
- Зменшити кількість ДТП.
- Гармонізувати українське законодавство з європейським.
Варто зазначити, що законопроект ще не ухвалено, і його положення можуть бути змінені.
Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.
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