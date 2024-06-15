Теперь права придется менять чаще: Верховная Рада готовит новый закон

Верховная Рада Украины может принять закон, который существенно изменит правила получения и обмена водительских прав. Законопроект №8082 предлагает:

Сократить срок действия прав:

5 лет: для категорий С1, С1Э, С, СЕ, D1, D1Е, D, DE, Тb и Tm.

для категорий С1, С1Э, С, СЕ, D1, D1Е, D, DE, Тb и Tm. 10 лет: для категорий АМ, А1, А2, А, В1, В и ВЭ.

Ввести новые возрастные ограничения:

16 лет: AM, A1

AM, A1 18 лет: А2, В1, В, ВЭ, С1, С1Э

А2, В1, В, ВЭ, С1, С1Э 20 лет: А (с навыками управления А2 не менее 2 лет) или 24 года (без требований о навыках)

А (с навыками управления А2 не менее 2 лет) или 24 года (без требований о навыках) 21 год: А (трициклы), С, СЕ

А (трициклы), С, СЕ 21 год (или 18 лет при наличии специальных документов): С, D

С, D 18 лет (для военнослужащих, полицейских и т.п.):

21 год: D

Ввести ограничения для прав, выданных впервые:

2 года: срок действия прав на категории АМ, А1, А2, А, В1, В, С1, С.

срок действия прав на категории АМ, А1, А2, А, В1, В, С1, С. Обмен без экзаменов: в течение 2 лет после получения прав при отсутствии 2 и более административных нарушений ПДД.

в течение 2 лет после получения прав при отсутствии 2 и более административных нарушений ПДД. Повторная сдача экзаменов: в случае 3 и более нарушений в течение 2 лет.

Изменить правила обмена правами:

Обмен через 5 или 10 лет: в зависимости от категории.

в зависимости от категории. Обязательная медицинская справка: оформлена не раньше, чем за 3 месяца до обмена.

Проверка физического и психологического состояния: для некоторых категорий.

для некоторых категорий. Повторная сдача экзаменов: для водителей с многочисленными нарушениями ПДД.

Сделать другие изменения:

Уточнить категории транспортных средств.

Введите четкую градацию прав по мощности двигателя.

Внедрить возможность управления некоторыми категориями мопедов и квадроциклов с 16 лет.

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Важно!

Права, выданные до вступления в силу закона,будут действительны до 19 января 2033 года.

После 2033 все водители будут обязаны обменять свои права на новые, согласно новым правилам.

Ожидается, что законопроект №8082 поможет:

Увеличить уровень безопасности на дорогах.

Уменьшить количество ДТП.

Гармонизировать украинское законодательство по европейскому.

Следует отметить, что законопроект еще не принят, и его положения могут быть изменены.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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