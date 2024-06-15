Теперь права придется менять чаще: Верховная Рада готовит новый закон
Верховная Рада Украины может принять закон, который существенно изменит правила получения и обмена водительских прав. Законопроект №8082 предлагает:
Сократить срок действия прав:
- 5 лет: для категорий С1, С1Э, С, СЕ, D1, D1Е, D, DE, Тb и Tm.
- 10 лет: для категорий АМ, А1, А2, А, В1, В и ВЭ.
Ввести новые возрастные ограничения:
- 16 лет: AM, A1
- 18 лет: А2, В1, В, ВЭ, С1, С1Э
- 20 лет: А (с навыками управления А2 не менее 2 лет) или 24 года (без требований о навыках)
- 21 год: А (трициклы), С, СЕ
- 21 год (или 18 лет при наличии специальных документов): С, D
- 18 лет (для военнослужащих, полицейских и т.п.):
- 21 год: D
Ввести ограничения для прав, выданных впервые:
- 2 года: срок действия прав на категории АМ, А1, А2, А, В1, В, С1, С.
- Обмен без экзаменов: в течение 2 лет после получения прав при отсутствии 2 и более административных нарушений ПДД.
- Повторная сдача экзаменов: в случае 3 и более нарушений в течение 2 лет.
Изменить правила обмена правами:
- Обмен через 5 или 10 лет: в зависимости от категории.
- Обязательная медицинская справка: оформлена не раньше, чем за 3 месяца до обмена.
- Проверка физического и психологического состояния: для некоторых категорий.
- Повторная сдача экзаменов: для водителей с многочисленными нарушениями ПДД.
Сделать другие изменения:
- Уточнить категории транспортных средств.
- Введите четкую градацию прав по мощности двигателя.
- Внедрить возможность управления некоторыми категориями мопедов и квадроциклов с 16 лет.
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Важно!
- Права, выданные до вступления в силу закона,будут действительны до 19 января 2033 года.
- После 2033 все водители будут обязаны обменять свои права на новые, согласно новым правилам.
Ожидается, что законопроект №8082 поможет:
- Увеличить уровень безопасности на дорогах.
- Уменьшить количество ДТП.
- Гармонизировать украинское законодательство по европейскому.
Следует отметить, что законопроект еще не принят, и его положения могут быть изменены.
Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.
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