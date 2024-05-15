Там лише ''хороші рускі'': українські військові спростували взяття окупантами Роботиного

Міністерство оборони росії повідомило про взяття під контроль населеного пункту Роботине Запорізької області, а також сіл Глибоке та Лук'янці у Харківській області.

За твердженням російського відомства, підрозділи угруповання військ "Північ" звільнили Глибоке та Лук'янці на Харківщині, а також просунулися вглиб оборони противника.

Оголошення окупантів про ''повне звільнення'' Роботиного. Джерело: t.me/mod_russia

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Генштаб ЗСУ підтвердив відхід українських військ з Лук'янців та Вовчанська, пояснюючи це збереженням життя військовослужбовців та уникненням втрат.

Ситуація у Вовчанську у зведенні Міноборони росії не згадується.

Тим часом лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер" спростував інформацію пропагандистів. За його словами, Роботине – у сірій зоні, населений пункт контролюють Сили оборони України.

"Взяття пі**рами Роботине - п**деж. Майже весь населений пункт – сіра зона, наші пацани контролюють заїзди аж з Новопрокопівки. Залітають лише їхні байкери, які відхватують і не повертаються. Ще раз, взяття Роботине – брехня, на цей час там лише хороші рускі", – заявив військовослужбовець.

Роботине карта бойових дій від Діпстейт. Джерело: deepstatemap.live/#12/47.4323/35.8344

Нагадаємо, Сили оборони розбили колону техніки та піхоту ворога на харківському відтинку фронту. Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника. Окупантів розбили зграями ударних дронів та бригадною артою.

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