Министерство обороны россии сообщило о взятии под контроль населенного пункта Работино Запорожской области, а также сел Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

По утверждению российского ведомства, подразделения группировки войск "Север" освободили Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись вглубь обороны противника.

Объявления оккупантов о ''полном освобождении'' Работино. Источник: t.me/mod_russia

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Генштаб ВСУ подтвердил уход украинских войск из Лукьянцев и Волчанск, объясняя это сохранением жизни военнослужащих и избежанием потерь.

Ситуация в Волчанске в возведении Минобороны россии не упоминается.

Между тем, лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер" опроверг информацию пропагандистов. По его словам, Работино – в серой зоне, населенный пункт контролируют Силы обороны Украины.

"Взятие пи**рами Роботино - п**деж. Почти весь населенный пункт - серая зона, наши пацаны контролируют заезды аж с Новопрокоповки. Залетают только их байкеры, которые отхватывают и не возвращаются. Еще раз, взятие Работино - ложь, на это время там только хорошие русские", – заявил военнослужащий.

Работино карта боевых действий от Дипстейт. Источник: deepstatemap.live/#12/47.4323/35.8344

Напомним, Силы обороны разбили колонну техники и пехоту врага на харьковском отрезке фронта. Силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШУ уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 противника. Оккупантов разбили стаями ударных дронов и бригадной артой.

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