Сирський про ситуацію на Харківському напрямку: суттєве загострення

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається загостреною, особливо на Харківському напрямку. Ворог постійно атакує позиції Сил оборони, щоб просунутися вглиб території України.

За словами головнокомандуючого, підрозділи Сил оборони "ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено".

"Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові", – додав головком.

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Сирський прокоментував ситуацію на Харківському напрямку, де росіяни здійснюють постійні атаки на прикордонні населені пункти: "Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Ситуація складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження".

Тим часом офіцер ЗСУ Денис Ярославський, що з побратимами знаходиться у Вовчанську Харківської області, у Фейсбуці написав, що "ударна аеророзвідка 1 СБ 57 бригади зупинила просування "Шторм Z", бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути, і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все? Першої лінії фортифікацій та мін просто не було. Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою".

Військовослужбовець вважає, що за роки, що триває велика війна, на кордоні з рф "мали стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи".

"Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство, чи навмисний саботаж. Тепер ми знову втрачаємо людей, території та робимо те, що вже робили у вересні 22 року. Знаю, що ті, що залишили позиції 125 ТРО, вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти прийому передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винних покарають", – додав Ярославський.

Допис Ярославського про ситуацію на Харківщині. Джерело: Денис Ярославський у facebook.com

У Національній поліції закликали мешканців прикордоння на Харківщині не зволікати з евакуацією.

"Поліцейські продовжують рятувати з-під щільних обстрілів російської армії місцеве населення", – додали поліціянти.

Нагадаємо, росіяни втратили в Україні стільки техніки, скільки ніколи не було й не буде в низці країн ЄС, які є членами НАТО.

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