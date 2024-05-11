Росіяни втратили в Україні стільки техніки, скільки ніколи не було й не буде в низці країн ЄС – членів НАТО

Війна Росії проти України стала наймасштабнішою у Європі після Другої світової. На третій рік з початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська втратили в Україні стільки техніки, скільки ніколи не було й не буде в низці країн ЄС – членів НАТО, а за деякими категоріями її втрати більші, ніж у всіх європейських країн разом узятих.

То що ж із готовністю Європи до війни з такою країною, як Росія? Давайте розберемося.

Втрати окупантів

Перш ніж детально розглянути це питання, варто навести дані щодо втрат російських окупаційних військ згідно з двома версіями – Генеральним штабом ЗСУ та верифікованими даними. Зазначу, що верифіковані дані відрізняються від реальних у 2-3 рази, оскільки ґрунтуються виключно на підтвердженій на фото чи відео втраті ворожої техніки.

За даними Генштабу ЗСУ російські окупанти втратили в Україні:

танків – 7429;

ББМ – 14 281;

ствольної артилерії – 12 340;

РСЗВ – 1058;

ППО – 783;

авіації – 349;

вертольотів – 325;

автотранспорту – 16 618;

спецтехніки – 2027.

Згідно з верифікованими даними (фото- й відеофактаж) РОВ втратили в Україні:

танків – 3000;

ББМ – 6279;

ствольної артилерії – 1209;

РСЗВ – 373;

ППО – 455;

авіації – 109;

вертольотів – 137;

автотранспорту – 3253;

спецтехніки – 500.

Ці показники дозволять оцінити можливості Європи з протистояння російським окупаційним військам – якби повномасштабне вторгнення відбулося 2022 року не в Україну, а до країн ЄС. А також, і це дуже важливий момент, якщо активну фазу війни в Україні буде заморожено на рік, два чи три, що дозволить Росії накопичити потенціал.

Потенціал РОВ в Україні

Згідно з приблизною оцінкою на сьогодні (на третій рік повномасштабної війни), потенціал російських окупантів становить:

танки – до 3500;

ББМ – близько 8600;

ствольна артилерія – понад 5300;

РСЗВ – 1300.

Завдяки високій інтенсивності бойових дій ця кількість не має значного приросту, військово-промисловий комплекс РФ працює переважно на щомісячну компенсацію втрат, а не на накопичення. Приріст кількості механізованої компоненти залежно від інтенсивності бойових дій може становити до 10% на місяць.

Європейський мілітарний потенціал

У 2014 році, коли почалося гібридне вторгнення в Україну російських військ, у Німеччині у зв'язку з екстреною ситуацією було проведено аудит Бундесверу – і результат жахнув середньостатистичних бюргерів. Армія Німеччини виявилася цілком небоєздатною. Більшість техніки вимагала ремонту, а підготовка військовослужбовців бажала кращого.

Повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року змусило практично всі європейські країни провести аналогічний аудит, і він лише підтвердив факт неготовності збройних сил ЄС до активних бойових дій. Із сотень одиниць техніки того чи іншого класу лише десятки були боєздатними, а загальної кількості засобів, навіть у найбільших і найбоєздатніших армій, які регулярно входять у топ, не вистачило б, навіть щоб утримати на своїх кордонах РОВ протягом не тижнів, а кількох днів.

До прикладу, армія Німеччини, яку вважають однією з найбоєздатніших армій у Європі:

танки – трохи більше ніж 300;

ББМ – понад 2800 (колісне та гусеничне шасі);

ствольна артилерія (САУ) – близько 300;

РСЗВ – до 50.

Загалом танкова компонента в більшості центрально- і західноєвропейських країн являє собою вкрай ущербний рід військ. У Великій Британії це 200 Challenger 2, у Франції – приблизно стільки ж Leclerc. Сумарно танковий потенціал трьох найбільших армій у Європі становить менш як тисячу, тоді як тільки в Україні РОВ втратили близько 7,5 тисяч основних бойових танків (ОБТ) і мають у строю 3500!

Своєю чергою, залежно від інтенсивності бойових дій і втрат РОВ, місячний приріст ОБТ у росіян може відповідати всьому танковому потенціалу Франції чи Великої Британії.

З артилерією ситуація не краща. У Великій Британії, наприклад, трохи більше ніж 200 ствольних артсистем. Німеччина має близько 300. У Франції трохи більше ніж 100 артсистем. Це ніщо порівняно із загальним артпотенціалом РОВ та можливістю ВПК Росії щомісяця відновлювати сотні одиниць артсистем.

По суті, потенціал російського ВПК – відправка в зону бойових дій у 5-6 разів більше артилерійських одиниць, ніж є на озброєнні Франції.

Висновки

На третій рік повномасштабної війни європейські країни не демонструють разючого нарощування виробництва бойової техніки, яке хоча б на третину відповідало потенціалу відновлення радянської спадщини ВПК РФ. Провідні армії Європи мають значно менший потенціал, ніж Росія, і навіть найтоповіші збройні сили поодинці не протрималися б проти навали РОВ – без колективної підтримки.

Фактично співвідношення потенціалу та критичний дисбаланс у можливостях країн НАТО акумулювати ресурс демонструють, що за цілеспрямованого удару РОВ по одній із країн ЄС утримати глибокий прорив європейській коаліції буде просто неможливо. А те, що в Україні російські війська втратили понад половину свого потенціалу, – це саме те, що рятує європейців від незавидної долі.

Однак той факт, що в Україні було ліквідовано основний бойовий потенціал РОВ, ще не свідчить про те, що Росія вичерпала можливості відновлюватись і продовжувати бойові дії. Причому не лише проти України.