Стоимость света в Украине в июле: какой тариф ожидать в платежках

В июле в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным. За каждый киловатт-час нужно будет оплатить 4,32 гривны.

Согласно материалу OBOZ.UA, для населения, использующего электрическое отопление, тариф на электроэнергию остается неизменным – 2,64 грн за 1 кВт*ч.

С началом неотапливаемого сезона для всех украинцев действует единый тариф на электроэнергию – 4,32 грн/кВт*ч.

Это решение приняло правительство, чтобы немного выровнять экономическую ситуацию в стране, ведь предыдущий тариф в 2,64 грн/кВт*ч не покрывал даже треть реальной стоимости электроэнергии.

Читайте также: В Минэнерго объяснили рост тарифов на свет

Однако для тех, кто использует электрическое отопление, предусмотрена определенная льгота:

В зимний период (с 1 октября по 30 апреля) семьи, потребляющие до 2000 кВтч электроэнергии в месяц, смогут платить по старому тарифу – 2,64 грн/кВтч.

Если же потребление превышает 2000 кВтч, то за весь объем придется платить уже по новому тарифу – 4,32 грн/кВтч.

Как отметил министр энергетики Герман Глущенко, в военное время резкое повышение цен на электроэнергию для населения до рыночного уровня (около 7,5 грн/кВт*ч) недопустимо. Однако государство также не может и дальше предоставлять электроэнергию для всех потребителей по заниженной цене.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, сколько украинцы заплатят за кубометр газа в июне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!