Вартість комуналки в Україні продовжує рости: чи очікувати подорожчання води та газу
З початку 2024 року в Україні спостерігається значне зростання цін на комунальні послуги. Середній рівень подорожчання склав 13%. Про це пише 24 tv.ua.
Найбільше зросли тарифи на:
- Електроенергію: на 69,7%. З червня 2024 року тариф становить 4,32 грн за кВт-год і діятиме до 1 травня 2025 року.
- Послуги з управління багатоквартирними будинками: на 4,9%.
- Утримання та ремонт житла: на 3,5%.
- Прибирання сміття: на 2%.
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Вартість інших комунальних послуг:
- Водопостачання та каналізація: тарифи не змінились.
- Газ для побутових споживачів: ціна залишається на рівні 7,96 грн за кубометр протягом двох останніх сезонів (компанія "Нафтогаз" обслуговує 98% споживачів).
Очікувані зміни:
- Вода: очікується зростання тарифів з 1 квітня та 1 липня 2024 року.
- Газ: наразі інформації про зміну цін на газ немає.
Нагадаємо, ми вже писали, хто може не платити за доставку газу.
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