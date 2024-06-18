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Вартість комуналки в Україні продовжує рости: чи очікувати подорожчання води та газу

Ціхоцька Марія

Вартість комуналки в Україні продовжує рости: чи очікувати подорожчання води та газу
З початку 2024 року в Україні спостерігається значне зростання цін на комунальні послуги

З початку 2024 року в Україні спостерігається значне зростання цін на комунальні послуги. Середній рівень подорожчання склав 13%. Про це пише 24 tv.ua.

Найбільше зросли тарифи на:

  • Електроенергію: на 69,7%. З червня 2024 року тариф становить 4,32 грн за кВт-год і діятиме до 1 травня 2025 року.
  • Послуги з управління багатоквартирними будинками: на 4,9%.
  • Утримання та ремонт житла: на 3,5%.
  • Прибирання сміття: на 2%.

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Вартість інших комунальних послуг:

  • Водопостачання та каналізація: тарифи не змінились.
  • Газ для побутових споживачів: ціна залишається на рівні 7,96 грн за кубометр протягом двох останніх сезонів (компанія "Нафтогаз" обслуговує 98% споживачів).

Очікувані зміни:

  • Вода: очікується зростання тарифів з 1 квітня та 1 липня 2024 року.
  • Газ: наразі інформації про зміну цін на газ немає.

Нагадаємо, ми вже писали, хто може не платити за доставку газу.

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Економіка