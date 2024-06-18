Стоимость коммуналки в Украине продолжает расти: ожидать ли подорожание воды и газа

С начала 2024 г. в Украине наблюдается значительный рост цен на коммунальные услуги. Средний уровень удорожания составил 13%. Об этом пишет 24 tv.ua.

Больше всего выросли тарифы на:

Электроэнергия: на 69,7%. С июня 2024 тариф составляет 4,32 грн за кВт-ч и будет действовать до 1 мая 2025 года.

на 69,7%. С июня 2024 тариф составляет 4,32 грн за кВт-ч и будет действовать до 1 мая 2025 года. Услуги управления многоквартирными домами: на 4,9%.

на 4,9%. Содержание и ремонт жилья на 3,5%.

на 3,5%. Уборка мусора: на 2%.

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Стоимость других коммунальных услуг:

Водоснабжение и канализация: тарифы не изменились.

тарифы не изменились. Газ для бытовых потребителей: цена остается на уровне 7,96 грн. за кубометр в течение двух последних сезонов (компания "Нафтогаз" обслуживает 98% потребителей).

Ожидаемые изменения:

Вода: ожидается рост тарифов с 1 апреля и 1 июля 2024 года.

ожидается рост тарифов с 1 апреля и 1 июля 2024 года. Газ: пока информации об изменении цен на газ нет.

Напомним, мы уже писали, кто может не платить за доставку газа.

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