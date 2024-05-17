Стан енергосистеми на 17 травня: графіки будуть діяти на всій території України

У п'ятницю, 17 травня, графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Об'єкти критичної інфраструктури обмежуватись не будуть.

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами.

Інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у певному регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Мешканців Києва відключають у кілька черг. Дізнатися графік відключень на своїй вулиці кияни можуть на сайті Yasno. Для цього введіть свою адресу і дізнайтеся, чи будуть обмеження електрики за вашою адресою. Також у сервісу є чат-бот у Telegram.

Графік відключення світла в Києві та Київській області публікується на сайті ДТЕК, а також в акаунтах компанії у Viber і Telegram.

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