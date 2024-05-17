Состояние энергосистемы на 17 мая: графики будут действовать на всей территории Украины

В пятницу, 17 мая, графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00. Объекты критической инфраструктуры ограничиваться не будут.

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак.

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами.

Информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в определенном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Жителей Киева отключают в несколько очередей. Узнать график отключений на своей улице киевляне могут на сайте Yasno. Для этого введите свой адрес и узнайте, будут ли ограничения электричества по вашему адресу. Также у сервиса есть чат-бот в Telegram.

График отключения света в Киеве и Киевской области публикуется на сайте ДТЭК, а также в аккаунтах компании у Viber и Telegram.

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