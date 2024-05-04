Скільки коштує відпочинок біля найкрасивіших озер України. Відпустка стає реальнішою

Тепла пора робить мрії про відпочинок біля води нав’язливішими. Думка про тиху воду та мальовничу природу починає потроху їсти настрій. Зробімо перший крок до здійснення мрії та дізнаємося, яку суму варто зібрати, щоб відпочити біля найгарніших озер України.

Лікування та відпочинок на березі Білого озера, Україна. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Біле озеро – Рівненська область

Піднятися майже на 1000 метрів над рівнем моря та зануритися в молочні води цілющого Білого озера. Картина, яка точно тягне на відпочинок. Озеро розташоване в Карпатських горах Рівненської області біля селища Рудка. Маючи глибину у деяких місцях понад 10 метрів, води озера рахуються цілющими, завдяки своєму мінеральному складу. Друга назва водоймища "Озеро молодості" говорить сама за себе. Такий собі природній СПА для вашої шкіри. За розмовами та переказами воду з цього озера возили аж до Польщі за наказом першої леді Речі Посполитої, щоб лікувати різні недуги.

Відпочинок на озері

Звісно ж таку перлину України вже оздобили всім необхідним для відпочинку. ви можете вибрати зупинку від кемпінгу та турбаз до приватних котеджів та готелів. Турбаза "Холодок" пропонує комфортні котеджі на 2 – 7 осіб. Територія оздоблена мангалами та майданчиками для активних ігор. Також на прокат видаються катамарани, каяки, сап дошки, шезлонги тощо. Ви можете зануритися в мінеральні чани або замовити харчування. Середня ціна за 6–місний будинок 2 000 грн. Реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Біле озеро" пропонує лікувальні програми до чудового відпочинку. Оздоблена територія підходить як дорослим, так і дітям. Багато варіантів розміщення дає можливість обрати комфортний бюджет. Середня ціна за будиночок з триразовим харчуванням 900 грн, без харчування 350 грн. Ціна реабілітації залежить від варіанту обраного будинку, в середньому 2 500 грн. База відпочинку "Біле озеро" у селищі Рудка пропонує котеджі з терасами та харчуванням (за бажанням). Вартість будинків від 1 600 до 2 000 грн за добу. Альтанки на території мають окрему оренду. Якщо хочете зробити відпочинок бюджетним, скористайтеся приватними пропозиціями мешканців сіл Рудка, Більська Воля, Кругле. До озера доведеться трохи пройтись, та зекономити можна буде як на проживанні, так і на харчуванні (селища оздоблені магазинами).

Високогірне озеро України – Несамовите. Джерело: https://verkhovyna.life/

Озеро Несамовите – Закарпатська область

Одне з найбільших озер України знаходиться в Закарпатській області. Взяте в коло горами озеро стало однією з найулюбленіших локацій фотографів та блогерів. Не дивлячись на свої об’єми озеро має глибину до 1,5 метри, що зручно для купання. Легенди про озеро насичені забобонами та правилами. Один з найгарніших забобонів про звичку вмиватися озерною водою, щоб запастися щастям. Дорога до озера має просто неймовірну красу, ви подолаєте річку, гірські вершини та просто захоплюючі око краєвиди.

Відпочинок на озері

Озеро Несамовите входить в багато різноманітних туристичних маршрутів. Знаходячись високо в горах, озера не має зручного під’їзду, тож розраховувати можна тільки на свої ноги. Зазвичай маршрут починається біля туристичної бази "Заросляк". Дорога складає близько 6 км та за складністю підходить і для дітей.

Зупинитися на самій турбазі "Заросляк" буде чудовим рішенням. Номери коштують від 320 грн з особи, люкси від 420 грн з особи. Є номери, навіть, на 5 осіб. Турбаза пишається своєю лояльною ціновою політикою, так що ви можете додати й інші розваги до свого відпочинку.

Найближчим селищем до озера є Ворохта. Це курортне містечко працює цілий рік і дає можливість вибрати житло від комфортабельних курортів та готелів до приватних пропозицій. Ціна приватного сектора починається від 150–200 грн з особи (без додаткових послуг), гостьові будинки за двомісний номер виставляють ціну в 800 грн за номер.

Пляжний відпочинок на озері Світязь, Україна. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Озеро Світязь – Волинська область

Мрія рибалок та фотографів. Озеро має глибину до 58 метрів, а довжину у 24 кв км. Темно синій колір озера зачаровує погляд. Не хвилюйтеся за купання, глибина озера починає збільшуватися лишень через 100 метрів від берега і дуже повільно. Зона купання має глибину по пояс дорослій людині. За легендою озеро було утворено з материнських сліз. Його вода кришталево чиста, а простори неосяжні оком. Територія навкруги озера дуже зелена, та вже оздоблена сучасними осередками розваг та відпочинку. Ресторани, кафе, дитячі ігрові зони, мотузковий парк, магазинчики – знайдеться все.

Відпочинок на озері

Безліч пропозицій житла навколо озера надасть вам можливість знайти свій комфортний ціновий діапазон, особливо, якщо ви розглядаєте не лишень першу лінію від озера. Бронювати житло біля озера краще ще весною на літо, інакше можна не знайти пропозицій. Шукати варіанти можна у селищі Світязь, Гряда, Шатськ, Іллічівка, Пульмо, Гушово. Котеджі першої лінії мають середню пропозицію від 250 грн з особи за добу. Будинок на 4 особи може коштувати 600 – 800 грн на добу, а на 10 осіб – від 2 000 на добу. Багато котеджних містечок мають свої приватні басейни та додаткові розваги як для дітей, так і для дорослих.

Неймовірний захід сонця над озером Ялпуг. Джерело: @velobessarabia

Озеро Ялпуг – Одеська область

Одеська область відома не лишень морським відпочинком. Тут і українська Венеція і одне з мальовничих паркових озер України. Маючи площу в 149 кв км, озеро загорнуте в пейзажну природу та заманливі пропозиції для відпочинку. Озеро рахується найбільш прісноводним серед водоймищ України.

На одному з берегів озера знаходиться містечко Болград, тут ви зможете додати до відпочинку атракції та історичну архітектуру. Болград доволі велике містечко, тож сучасних розваг та можливостей тут вистачає. В місті є міський пляж, який оснащено парасольками та кабінками для переодягання. Болградський виноробний завод має багато варіантів дегустаційних турів. Рибальство та водні види спорту також популярні на озері.

Відпочинок на озері

Для відпочинку на озері Ялпуг ви можете зупинитися у самому Болграді. Варіанти житла тут від готелів та котеджів до приватних пропозицій апартаментів та кімнат. Готель "Інзов" пропонує номера від 600 – 1 200 грн за добу. Пляжний комплекс–кемпінг "Долга" у Котловині пропонує бюджетне розміщення. Також подивіться селища на березі озера: Виноградівка, Оксамитне, Тополине, Котловина, Владичень.

Зона відпочинку на березі озера Кунігунда, Україна. Джерело: @svetlana_sokolovska768

Озеро Кунігунда – Закарпатська область

Солоні озера України можуть стати чудовим замінником морської відпустки. Загорнуті в природу Карпат та кришталево чисте повітря, ці локації можуть навіть поконкурувати за лікувальними властивостями з морем. Озеро Кунігунда має такі лікувальні властивості. які поліпшують роботу суглобів та хрящів. Приймайте ванни, робіть грязьові маски на все тіло та відновлюйте свій організм не відриваючись від відпочинку.

Відпочинок на озері

Для зупинки на озері ви можете обрати один з численних санаторіїв Солотвино. Заклади сертифіковані, мають розроблені лікувальні програми та консультації спеціалістів. Або ж звернутися до пропозицій приватного сектора, які досить різноманітні за ціною та умовами. Готель з басейном та рестораном може коштувати вам 500 грн за номер, а простий номер у гостьовому домі від 150 грн з особи. База відпочинку "Мілена" знаходиться прямо на березі озера, має оздоблену територію та різноманітні лікувальні процедури. Розміщення в номерах Стандарт стартує від 200 грн за добу, а номери Люкс від 950 грн за добу. Комплекс відпочинку "Дачіо" має свої басейни як з озерною, так і зі звичайною та солоною водою . Багато зон релакс для дітей та дорослих: джакузі, дитячий майданчик, альтанки, шезлонги, барбекю зони тощо. Тримісні номери в котеджі стартують від 1 000 грн за номер, а двомісні люкси від 800 грн за номер.

Відкрийте для себе Україну та її найкрасивіші озера для відпочинку, та пейзажної терапії. Плануйте і відпочивайте, роблячи вклад в своє життя та в український туризм. Гарної подорожі.