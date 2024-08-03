Скільки потрібно заробляти щоб пенсія становили 6 тисяч гривень

Розмір пенсійного забезпечення напряму корелює з рівнем заробітної плати, яку особа отримувала протягом своєї трудової діяльності. Для забезпечення гідної пенсії у майбутньому важливо докладати зусиль протягом усього трудового шляху. Про це пише 24 tv.ua.

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Як співвідноситься заробітна плата з майбутньою пенсією?

Щоб претендувати на пенсійну виплату у розмірі 6 144 гривні, потрібно мати середню заробітну плату на рівні 20 000 гривень та повний трудовий стаж тривалістю 35 років. Однак, ці розрахунки є приблизними, оскільки для точного обчислення враховується кожна індивідуальна зарплата та середній показник по країні.

Важливо зазначити, що при заробітній платі 15 000 гривень та повному трудовому стажі можна очікувати на пенсію близько 4 608 гривень. У той же час, особи з середньою зарплатнею 30 000 гривень можуть розраховувати на пенсійне забезпечення приблизно 9 216 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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