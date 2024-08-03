Сколько нужно зарабатывать, чтобы пенсия составляла 6 тысяч гривен

Размер пенсионного обеспечения напрямую коррелирует с уровнем заработной платы, которую лицо получало в течение своей трудовой деятельности. Для обеспечения достойной пенсии в будущем важно прилагать усилия на протяжении всего трудового пути. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Как соотносится заработная плата с пенсией?

Чтобы претендовать на пенсионную выплату в размере 6144 гривны, нужно иметь среднюю заработную плату на уровне 20 000 гривен и полный трудовой стаж 35 лет. Однако, эти расчеты приблизительны, поскольку для точного вычисления учитывается каждая индивидуальная зарплата и средний показатель по стране.

Важно отметить, что при заработной плате 15 000 гривен и полном трудовом стаже можно ожидать пенсии около 4 608 гривен. В то же время лица со средней зарплатой 30 000 гривен могут рассчитывать на пенсионное обеспечение примерно 9 216 гривен.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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