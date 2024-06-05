Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію у 2024 році

З 2024 року в Україні поступово зростають вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Ці зміни стосуються громадян, які планують виходити на заслужений відпочинок у 60 та 63 роки.

У 2024 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу. У 63 роки можна вийти на пенсію, набувши 21 року стажу. Для 65-річних громадян мінімальний стаж залишається 15 років. Про це пише 24 tv.ua.

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З 2025 року вимоги до страхового стажу будуть щорічно зростати на один рік:

60 років: 32 роки (2025), 33 роки (2026), 34 роки (2027), 35 років (2028)

32 роки (2025), 33 роки (2026), 34 роки (2027), 35 років (2028) 63 роки: 22-32 роки (2025), 23-33 роки (2026), 24-34 роки (2027), 25-35 років (2028)

Важливо зазначити, що для виходу на пенсію у 65 років умови не зміняться.

Актуальні розміри пенсійних виплат в Україні:

Середня пенсія: 5743,27 гривні

Мінімальна пенсія:

2 361 гривня (без страхового стажу)

2725 гривень (65 років без достатнього стажу)

Максимальна пенсія: 23 610 гривень

Нагадаємо, пенсіонери-початківці можуть отримати десять окладів.

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