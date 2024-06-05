Сколько нужно стажа для выхода на пенсию в 2024 году
С 2024 года в Украине постепенно увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Эти изменения касаются граждан, планирующих выходить на заслуженный отдых в 60 и 63 годы.
В 2024 году для ухода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 31 год страхового стажа. В 63 года можно выйти на пенсию, приобретя 21 год стажа. Для 65-летних граждан минимальный стаж остается 15 лет. Об этом пишет 24 tv.ua.
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С 2025 года требования к страховому стажу будут ежегодно расти на один год:
- 60 лет: 32 года (2025), 33 года (2026), 34 года (2027), 35 лет (2028)
- 63 года: 22-32 года (2025), 23-33 года (2026), 24-34 года (2027), 25-35 лет (2028)
Важно отметить, что для ухода на пенсию в 65 лет условия не изменятся.
Актуальные размеры пенсионных выплат в Украине:
Средняя пенсия: 5743,27 гривны
Минимальная пенсия:
- 2 361 гривна (без страхового стажа)
- 2725 гривен (65 лет без достаточного стажа)
Максимальная пенсия: 23 610 гривен
Напомним, начинающие пенсионеры могут получить десять окладов.
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