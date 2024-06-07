Найгарячіший тренд цього літа – 'голі' штани

Прозорі штани - це не просто сміливий тренд, а й ключовий елемент гардеробу, який допоможе створити неповторний образ. Цього літа дизайнери пропонують безліч варіантів "голих" штанів з різних матеріалів, що дозволяють експериментувати та підкреслити свою індивідуальність. Про це пише Vogue.

Ось 7 ідей, як стилізувати "голі" штани:

Прозорі штани "підкови" + взуття на платформі:

Поєднуйте трендові штани "підкови" з модною шкіряною блузою без бретельок і золотистими туфлями на платформі. Це ідеальний образ для будь-якої події, як вдень, так і вночі.

Чорні "голі" штани прямого крою + босоніжки на платформі:

Носіть монохромний образ з прозорими штанями, чорною блузою та босоніжками на платформі. Це елегантне та витончене рішення, яке підійде для різних випадків.

Прозорі штани + туфлі на платформі:

Незалежно від того, чи хочете ви носити їх традиційно, чи в багатошаровому вбранні, "голі" штани легко зроблять ваш базовий одяг екстраординарним. Moschino продемонстрували перлинно-білий дизайн із розрізами, поєднаний з мініспідницею та блузою з тканинними квітами, мереживними панчохами й взуттям на платформі.

Штани з прозорими вставками + металізовані босоніжки:

Якщо вам не подобаються повністю прозорі моделі, зверніть увагу на дизайни з боковими смугами. Roberto Cavalli поєднали злегка приталені штани з бічними розрізами та ланцюжками, прикрашеними стразами, з топом та металевими босоніжками.

Прозорі широкі штани + ботильйони на платформі:

Поєднуйте прозорі штани з повсякденними речами, такими як великі джинсові куртки та ботильйони на платформі. Це чудовий спосіб зробити образ більш сучасним і менш спокусливим.

Білі "голі" штани + взуття peep-toe:

Цього літа модно поєднувати прозорі штани з взуттям peep-toe. Якщо погода прохолодна, додайте рибальський светр, затишний кардиган або об'ємну блузу.

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Прозорі штани в стилі бохо + взуття на платформі:

Створіть стильний літній образ, поєднавши прозорі штани в стилі бохо з монохромним верхом, блейзером і туфлями на платформі. Цей тренд обожнюють Дженніфер Лопес, Енн Гетевей та Єва Лонгорія.

Нагадаємо, ми вже писали, на яке взуття звернути увагу в магазині.

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