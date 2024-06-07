Самый горячий тренд этим летом – 'голые' штаны

Прозрачные штаны – это не просто смелый тренд, но и ключевой элемент гардероба, который поможет создать неповторимый образ. Этим летом дизайнеры предлагают множество вариантов "голых" брюк из разных материалов, позволяющих экспериментировать и подчеркнуть свою индивидуальность. Об этом пишет Vogue.

Вот 7 идей, как стилизовать "голые" штаны:

Прозрачные брюки "подковы" + обувь на платформе:

Сочетайте трендовые брюки "подковы" с модной кожаной блузой без бретелек и золотистыми туфлями на платформе. Это идеальный образ для любого события, как днем, так и ночью.

Черные "голые" брюки прямого кроя + босоножки на платформе:

Носите монохромный образ с прозрачными брюками, черной блузой и босоножками на платформе. Это элегантное и утонченное решение, которое подойдет для разных случаев.

Прозрачные брюки + туфли на платформе:

Независимо от того, хотите ли вы носить их традиционно, или в многослойном наряде, "голые" штаны легко сделают вашу базовую одежду экстраординарной. Moschino продемонстрировали жемчужно-белый дизайн с разрезами, совмещенный с мини-юбкой и блузой с тканевыми цветами, кружевными чулками и обувью на платформе.

Брюки с прозрачными вставками + металлизированные босоножки:

Если вам не нравятся прозрачные модели, обратите внимание на дизайны с боковыми полосами. Roberto Cavalli объединили слегка приталенные брюки с боковыми разрезами и цепочками, украшенными стразами, с топом и металлическими босоножками.

Прозрачные широкие брюки + ботильоны на платформе:

Сочетайте прозрачные брюки с обычными вещами, такими как большие джинсовые куртки и ботильоны на платформе. Это отличный способ сделать образ более современным и менее соблазнительным.

Белые "голые" брюки + обувь peep-toe:

Этим летом модно совмещать прозрачные брюки с обувью peep-toe. Если погода прохладная, добавьте рыболовный свитер, уютный кардиган или объемную блузу.

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Прозрачные брюки в стиле бохо + обувь на платформе:

Создайте стильный летний образ, соединив прозрачные брюки в стиле бохо с монохромным верхом, блейзером и туфлями на платформе. Этот тренд обожают Дженнифер Лопес, Энн Гетевей и Ева Лонгория.

Напомним, мы уже писали, на какую обувь обратить внимание в магазине.

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