Ряд пенсионеров может получить солидную доплату к пенсии: какие условия

Согласно постановлению "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощью по уходу", в Украине установлена возможность получения дополнительной доплаты к пенсии для определенной категории пенсионеров.

Эта доплата должна составлять не менее 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Однако такой бонус доступен только определенной группе пенсионеров, а именно одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в уходе за состоянием здоровья.

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Украинские пенсионеры, удовлетворяющие вышеуказанным критериям, имеют право на ежемесячную денежную надбавку к своей пенсии. Размер такой надбавки составляет 944 гривны.

Для получения этой доплаты необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд. Претенденты должны соответствовать следующим условиям: достичь 80-летнего возраста, быть одинокими, нуждаться в регулярной помощи и уходе за состоянием здоровья, получать пенсию по возрасту.

Документы, необходимые для получения этой доплаты, включают заявление, паспорт, идентификационный номер, выписку из Пенсионного фонда, что пенсионер не получает надбавку по уходу, а также заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающего потребность пенсионера в постоянном постороннем уходе.

Для оформления помощи необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или фактическому проживанию пенсионера.

Эта инициатива направлена на улучшение социальной защиты определенной категории украинских пенсионеров и обеспечение им достойных условий проживания в преклонном возрасте.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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