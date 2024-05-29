російська традиція? В Україні можуть 'скасувати' по-батькові

В Україні імені по батькові з'явилися ще задовго до появи Москви. Ця традиція – давати дітям по батькові – повелася через необхідність визначити особу дитину, яка мала таке саме ім'я, як решта дітей ого чи іншого населеного пункту.

Олександр Скопненко, кандидат філологічних наук з Інституту мовознавства Олександра Потебні, у коментарі BBC Україна зауважив, що імена по батькові виникли після хрещення Русі в 988 році.

Кандидатка філологічних наук з Інституту української мови Ірина Єфименко додала, що дітей у давнину називали здебільшого на честь святих, через що список імен став обмеженим.

"У літописах імена по батькові на -іч, -ович, -євич вживали навіть частіше, ніж імена. У "Плачі Ярославни" зі "Слова о полку Ігоревім" немає і згадки про те, що Ярославну звали Єфросинія. Тобто імена по батькові з'явилися ще задовго до появи Москви", – додала Ірина Єфименко.

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Цікавий факт, що прізвища з'явилися значно пізніше, ніж імена по батькові. Вони стали звичними у ХІХ столітті.

Мовознавці пояснили: після занепаду Київської Русі на українські землі почали впливати традиції інших країн, які їх захоплювали. Коли панувала Польща, імена по батькові потроху зникали і з'являлося звернення "пан" або "пані".

Коли частина України опинилася під владою росії, селянам забороняли мати імена по батькові – форму по батькові можна було використовувати тільки за дозволом царя. Царська влада вважала, що ім'я по батькові можуть використовувати тільки вищі класи.

Ситуація змінилася на початку XX століття, коли українці стали жити в СРСР.

І хоча звати людину по батькові було давньою українською традицією, інтелектуали не припинили сперечатися.

Мовознавці кажуть: "Звертання "товариш", попри своє перше доброзичливе значення "друг", відійшло в минуле через асоціацію з комуністами, а українське "добродій" не прижилося". З часом прижилося звертання "пан" або "пані".

Мовознавці в коментарі ВВС Україна зізналися, що відмова від імені по батькові викликає змішані відчуття.

"Яка іронія долі: росіяни нашу традицію собі взяли, потім – у нас забрали, а потім нам же накинули, і через це ми хочемо від неї відмовитися", – зауважив кандидат філологічних наук Олександр Скопненко.

"Чому ми повинні дарувати свою традицію росіянам? Ми навпаки маємо боротися за своє і доводити, що це історично і глибинно наше", – додала кандидатка філологічних наук Ірина Єфименко.

Тим часом українці мають змогу змінити по батькові на по матері. Така змога офіційно з'явилася з 2021 року, коли Верховна Рада ухвалила закон № 942-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові".

У законі йдеться:

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові за згодою батьків.

Якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові за згодою одного з батьків, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини або якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.

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