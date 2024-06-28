Зростання тарифу на світло: чи потрібно звертатися до ПФУ для перерахунку субсидії

В Україні зросли тарифи на електроенергію. Проте, що в такому випадку робити громадянам, яким призначена субсидія? Чи потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку виплат?

На це питання відповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад. Вона зауважила, що перерахунок субсидії буде проведено автоматично у звʼязку з підвищенням тарифу на електроенергію.

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"Ні, не потрібно. Одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно", – сказала Наталія Рад.

Вона наголосила, що перерахунок проведуть автоматично. Крім цього, за її словами, зростання тарифу на світло відбулося з 1 червня, тому сума перерахованої субсидії відображатиметься у виплаті за червень, яку українці отримають у липні.

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