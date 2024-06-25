Формат платіжок за доставку газу істотно зміниться: що треба знати українцям

Громадяни України зобов’язані сплачувати не лише за спожитий газ, але й за його транспортування. Згідно з новим рішенням, зміниться формат однієї з платіжок.

Про це інформує компанія "Газмережі", яка відповідає за розподіл газу для споживачів.

Там наголошують, що для друку платіжок необхідно використовувати значну кількість ресурсів, особливо електрики. У світлі поточної ситуації з енергопостачанням компанія "Газмережі" пропонує клієнтам перейти на електронні версії рахунків, щоб заощадити електроенергію.

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Електронний рахунок слугує відмінною альтернативою паперовим платіжкам. Його можна швидко та зручно оформити онлайн.

Процес оформлення електронної платіжки

Для оплати послуг з доставки газу онлайн, вам потрібно увійти до свого особистого кабінету на вебсайті "Газмережі".

В особистому кабінеті можна також оформити квитанцію про оплату. Для цього слід:

вибрати вкладку "Історія розрахунків";

клікнути на "Отримати рахунок";

при необхідності, можна завантажити квитанцію на свій пристрій.

Оплатити рахунок також можливо через вкладку "Актуальний рахунок", де відображені дані про поточний платіж.

Важливо пам’ятати! Оплата за доставку газу повинна проводитися авансом, і це необхідно робити щомісяця до 20 числа.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто може не платити за доставку газу.

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