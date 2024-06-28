Рост тарифа на свет: нужно ли обращаться в ПФУ для пересчета субсидии

В Украине выросли тарифы на электроэнергию. Однако что в таком случае делать гражданам, которым назначена субсидия? Нужно ли дополнительно обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета выплат?

На этот вопрос ответила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад. Она отметила, что перерасчет субсидии будет произведен автоматически в связи с повышением тарифа на электроэнергию.

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"Нет, не нужно. Получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно", – сказала Наталья Рад.

Она подчеркнула, что пересчет будет произведен автоматически. Кроме того, по ее словам, рост тарифа на свет произошел с 1 июня, поэтому сумма перечисленной субсидии будет отражаться в выплате за июнь, которую украинцы получат в июле.

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