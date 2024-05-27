У російському Єкатеринбурзі у мережі магазинів "Жизньмарт" стався випадок масового отруєння клієнтів. Тут було виявлено продукцію, заражену сальмонелою.

Внаслідок цього 18 людей потрапили до лікарні. Засновник мережі Іван Зайченко, щоб загладити свою провину, пообіцяв виплатити мільйон рублів кожному постраждалому, пишуть росЗМІ.

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Ця щедра пропозиція, здається, надихнула деяких людей на незвичайні дії. З'явилися повідомлення про те, що деякі жителі Єкатеринбурга навмисно облизують немиті курячі яйця, сподіваючись захворіти на сальмонельоз і отримати мільйон.

Зайченко, дізнавшись про це, був шокований. Він закликав людей не займатися подібною нісенітницею, адже ризик захворіти на серйозну хворобу набагато вище за можливість отримати мільйон.

росіяни облизують яйця, щоб отруїтися: що сталося. Джерело: t.me/bazabazon

росіяни облизують яйця, щоб отруїтися: що сталося. Джерело: t.me/bazabazon

Важливо зазначити, що компенсацію отримають лише ті 18 людей, яких офіційно визнали постраждалими. Їхні випадки отруєння були підтверджені медиками.

Після оголошення про мільйон за отруєння до росспоживнагляду надійшло відразу 90 скарг від "отруєних покупців". Серед них можуть бути й ті, хто труївся спеціально.

Після обіцянки власника компанії Івана Зайченка виплатити мільйон постраждалим єкатеринбуржці почали скуповувати продукти магазину та лизати курячі яйця, сподіваючись отруїтися та отримати гроші. При цьому власник "Життя березня" може не виплатити обіцяну суму 18 потерпілим — йому не мають права надавати інформацію про постраждалих через закон про лікарську таємницю.

"Я хотів зробити добро та якось компенсувати людям створені проблеми. Але добрими намірами вимощено дорогу до пекла", – сказав засновник магазину.

Нагадаємо, запах пожеж та сморід стають звичними для росії.

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