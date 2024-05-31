Перевірте свої долари: які купюри не приймуть в обмінниках та банках

В Україні існують певні обмеження щодо прийому доларових банкнот банками та пунктами обміну валют. Вони мають право не приймати банкноти, які виглядають "пошкодженими". У таких випадках, можливість обміну таких купюр існує лише в окремих банках і передбачає додаткову плату за цю послугу.

За інформацією OBOZ.UA, згідно з нормами Національного банку, фінансові установи зобов’язані приймати всі купюри, окрім тих, що мають значні сліди пошкодження. Ось критерії для таких банкнот:

із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);

із зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти

;із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

мають явні друкарські недоліки;

банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

За погодженням з відповідальним підрозділом Банку:

розірвані (розрізані) на частини;

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття).

В Україні діє заборона на валютні операції з білоруськими та російськими рублями. Клієнти, які мають рахунки в цих валютах, не можуть проводити операції зняття коштів чи обміну на гривні.

Згідно з правилами Національного банку України від 25 лютого 2022 року, банки зобов’язані зберігати заблоковані кошти до моменту закінчення дії санкцій, їх скасування, або до стягнення цих коштів у дохід держави. Також існує заборона для уповноважених установ на проведення будь-яких валютних операцій з використанням російських та білоруських рублів.

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