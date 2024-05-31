Проверьте свои доллары: какие купюры не примут в обменниках и банках

В Украине существуют определенные ограничения по приему долларовых банкнот банками и пунктами обмена валют. Они имеют право не принимать банкноты, которые выглядят "поврежденными". В таких случаях возможность обмена таких купюр существует только в отдельных банках и предусматривает дополнительную плату за эту услугу.

По информации OBOZ.UA, согласно нормам Национального банка, финансовые учреждения обязаны принимать все купюры, кроме имеющих значительные следы повреждения. Вот критерии для таких банкнот:

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты

;с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

имеют явные типографские недостатки;

банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

По согласованию с ответственным подразделением Банка:

разорванные (разрезанные) на части;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены в результате длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения).

В Украине действует запрет на валютные сделки с белорусскими и российскими рублями. Клиенты, имеющие счета в этих валютах, не могут проводить операции по снятию средств или обмену на гривны.

Согласно правилам Национального банка Украины от 25 февраля 2022 года, банки обязаны хранить заблокированные средства до момента окончания действия санкций, их отмены или до взыскания этих средств в доход государства. Также существует запрет для уполномоченных учреждений по проведению любых валютных операций с использованием российских и белорусских рублей.

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