Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув під час авіатрощі вертольоту: всі подробиці (фото, відео)

На північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером Bell 214, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Тіло загиблого іранського лідера знайшли після кількагодинної рятувальної операції.

Інформацію про загибель лідера країни офіційно підтвердив віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі.

Авіатроща сталася, коли президент повертався з регіону Хода-Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азербайджан після урочистостей з президентом Республіки Азербайджан Ільхамом Алієвим. Лідери двох держав взяли участь у відкритті дамби на спільному кордоні.

Відомо, що у колоні президента Ірану було три гелікоптери. Два вертольоти з кількома міністрами та чиновниками благополучно приземлилися. А гелікоптер з Ібрагімом Раїсі зник з радарів, пілот перестав відповідати на зв'язок.

Гелікоптер Ібрагіма Раїсі. Джерело: farsnews.ir

Гелікоптер Ібрагіма Раїсі. Джерело: farsnews.ir

Гелікоптер Ібрагіма Раїсі. Джерело: farsnews.ir

На борту гелікоптера, окрім президента, перебували міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян і лідер п'ятничної молитви в Тебрізі аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем.

Міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді повідомив, що гелікоптер президентського конвою, який повертався з Джольфи, здійснив жорстку посадку. У туманну погоду в район направлені рятувальні групи.

За даними кореспондента державного телебачення Ірану, який супроводжував Раїсі під час візиту на ірано-азербайджанський кордон, GPS вертольота показав, що він знаходиться поблизу мідної копальні Сонгун у місті Варзган. Президент повинен був вирушити до цього міста, щоб відкрити проєкт на Тебрізському нафтопереробному заводі.

Чим запам'ятався президент Ірану Ібрагім Раїсі

63-річний Ебрагім Раїсі, колишній керівник судової системи Ірану, знову балотувався на президентських виборах у 2021 році після невдалої спроби у 2017 році проти Хасана Рухані. Цього разу його опонентів не допустили до участі, що дозволило йому отримати майже 62% голосів при рекордно низькій явці.

Раїсі, відомий своєю роллю в стратах 1988 року, за що на нього наклало санкції Міністерство фінансів США, підтримував жорстку внутрішню та зовнішню політику. Після смерті Махси Аміні у 2022 році та масових протестів, влада під його керівництвом жорстоко придушила опозицію, що призвело до загибелі понад 500 людей та арешту понад 22 000.

Нагадаємо, 19 травня гвинтокрил Bell 214 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі здійснив жорстку аварійну посадку на кордоні з Азербайджаном через сильний туман.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!