Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб во время катастрофы вертолета: все подробности (фото, видео)

На северо-западе Ирана произошла авария с вертолетом Bell 214, который перевозил президента Ирана Ибрагима Раиси. Тело погибшего иранского лидера обнаружили после несколькочасовой спасательной операции.

Информацию о гибели лидера страны официально подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

Авария вертолета произошла, когда президент возвращался из региона Хода-Афарин в северо-западной провинции Ирана Восточный Азербайджан после торжеств с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым. Лидеры двух государств приняли участие в открытии дамбы на общей границе.

Известно, что в колонне президента Ирана было три вертолета. Два вертолета с несколькими министрами и чиновниками благополучно приземлились. А вертолет с Ибрагимом Раиси исчез с радаров, пилот перестал отвечать на связь.

Вертолет Ибрагима Раиси. Источник: farsnews.ir

Вертолет Ибрагима Раиси. Источник: farsnews.ir

Вертолет Ибрагима Раиси. Источник: farsnews.ir

На борту вертолета, кроме президента, находились министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и лидер пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

Министр внутренних дел Ахмад Вахиди сообщил, что вертолет президентского конвоя, возвращавшегося из Джольфы, совершил жесткую посадку. В туманную погоду в район направлены спасательные группы.

По данным корреспондента государственного телевидения Ирана, сопровождавшего Раиси во время визита на ирано-азербайджанскую границу, GPS вертолета показал, что он находится вблизи медного рудника Сонгун в городе Варзган. Президент должен был отправиться в этот город, чтобы открыть проект на Тебризском нефтеперерабатывающем заводе.

Чем запомнился президент Ирана Ибрагим Раиси

63-летний Ибрагим Раиси, бывший руководитель судебной системы Ирана, снова баллотировался на президентских выборах в 2021 году после неудачной попытки в 2017 году против Хасана Рухани. В этот раз его оппонентов не допустили к участию, что позволило получить почти 62% голосов при рекордно низкой явке.

Раиси, известный своей ролью в казнях 1988 года, за что на него наложило санкции Министерство финансов США, поддерживал жесткую внутреннюю и внешнюю политику. После смерти Махсы Амини в 2022 году и массовых протестов власти под его руководством жестоко подавили оппозицию, что привело к гибели более 500 человек и аресту более 22 000.

Напомним, 19 мая вертолет Bell 214 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жесткую аварийную посадку на границе с Азербайджаном из-за сильного тумана.

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