Повлияет ли рост тарифа на электроэнергию на размер субсидии

Рост тарифов на электроэнергию неизбежно коснется и размера субсидий, получаемых украинцами. Согласно заявлению правительственной чиновницы Дарьи Марчак, субсидии будут автоматически перечислены с учетом нового тарифа на электроэнергию. Лично обращаться никуда не нужно. Об этом пишет Эспрессо.

Механизм действия субсидий

Система субсидий работает таким образом, что при повышении тарифа размер пособия автоматически увеличивается для получающих ее семей. Это делается для того, чтобы компенсировать рост расходов на электроэнергию.

Процесс пересчета субсидий

Процесс перерасчета субсидий был автоматизирован еще в январе 2023 года. Это означает, что органы социальной защиты должны самостоятельно перечислить размер пособия каждому получателю с учетом новых тарифов.

Читайте также: Повлияет ли рост тарифа за свет на размер субсидии

Как получить субсидию?

Если вы еще не получаете субсидию, но имеете на это право, вы можете оформить ее, подав заявление в соответствующий орган социальной защиты. Сделать это можно как офлайн, так и онлайн через приложение "Действие".

Необходимые документы:

Заявление

Декларация о доходах и расходах членов домохозяйства

Справка о доходах

Удостоверение личности заявителя

Арендаторы помещений также могут получить субсидию. Для этого к перечню документов прилагается договор аренды.

Напомним, в Украине подорожает не только электроэнергия.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !