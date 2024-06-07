Корисніший та дешевший за звичайний: науковці заново винайшли шоколад із секретним інгредієнтом

Щоб зробити шоколад приємним на смак, виробники додають до нього велику кількість цукру, що негативно впливає на здоров'я. На додаток до цукру, шоколад містить значну кількість насичених жирних кислот, які також шкодять здоров'ю.

Щоб усунути цей дисбаланс, команда дослідників з ETH Zürich у Швейцарії "заново винайшла" рецепт шоколаду. Вони замінили частину цукру на частину плодів какао, які зазвичай викидаються. Це дослідження було опубліковано в Nature Foods.

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Для виготовлення шоколаду обрали плоди какао-дерева Theobroma. Процес перетворення насіння в шоколадну пасту потребує тривалого бродіння, смаження та подрібнення. Проте, стручок, з якого збирають насіння, також містить багату суміш матеріалів, які можна використовувати не лише через їх солодкість, але й через клітковину.

Дослідники висушили багату клітковиною внутрішню стінку плоду – ендокарпій – і змішали її в порошкоподібному вигляді з соком з м'якоті, яка покриває насіння какао. В результаті вони отримали солодкий гель, який можна замінити на цукор у рецептах шоколаду.

Отриманий шоколад не тільки містив більше клітковини, але й був таким же солодким, як шоколад з цукром. Експерименти показали, що шоколад, який складався з 20% "гелю з цільних фруктів", був таким же солодким, як шоколад, який містив від 5 до 10% цукрової пудри.

Для порівняння, темний шоколад, який часто рекламують як більш здоровий варіант, зазвичай містить від 15 до 20% цукру.

Важливо, що використання "гелю з цільних фруктів" не лише робить шоколад здоровішим, але й дає фермерам какао додаткове джерело доходу, адже частини плодів, які зазвичай викидаються, тепер можна використовувати.

Перетворення нового продукту на комерційно життєздатний шоколад потребує подолання численних перешкод, але дослідники вірять, що ринок буде зацікавлений у цій альтернативі з низьким вмістом цукру та високим вмістом клітковини.

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