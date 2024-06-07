Полезнее и дешевле обычного: ученые заново изобрели шоколад с секретным ингредиентом

Чтобы сделать шоколад приятным по вкусу, производители добавляют к нему большое количество сахара, что негативно влияет на здоровье. В дополнение к сахару шоколад содержит значительное количество насыщенных жирных кислот, которые также вредят здоровью.

Чтобы устранить этот дисбаланс, команда исследователей из ETH Zürich в Швейцарии "заново изобрела" рецепт шоколада. Они заменили часть сахара частью плодов какао, которые обычно выбрасываются. Это исследование было опубликовано в Nature Foods.

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Для изготовления шоколада выбрали плоды какао-дерева Theobroma. Процесс превращения семян в шоколадную пасту требует длительного брожения, жарки и измельчения. Однако стручок, из которого собирают семена, также содержит богатую смесь материалов, которые можно использовать не только из-за их сладости, но и клетчатки.

Исследователи высушили богатую клетчаткой внутреннюю стенку плода – эндокарпий – и смешали ее в порошкообразном виде с соком из мякоти, покрывающей семена какао. В результате они получили сладкий гель, который можно заменить сахаром в рецептах шоколада.

Полученный шоколад не только содержал больше клетчатки, но был таким же сладким, как шоколад с сахаром. Эксперименты показали, что шоколад, состоявший из 20% "геля из цельных фруктов", был таким же сладким, как шоколад, содержащий от 5 до 10% сахарной пудры.

Для сравнения, темный шоколад, часто рекламируемый как более здоровый вариант, обычно содержит от 15 до 20% сахара.

Важно, что использование "геля из цельных фруктов" не только делает шоколад здоровее, но и дает фермерам какао дополнительный источник дохода, ведь части выбрасываемых плодов теперь можно использовать.

Превращение нового продукта в коммерчески жизнеспособный шоколад требует преодоления многочисленных препятствий, но исследователи верят, что рынок будет заинтересован в этой альтернативе с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки.

Напомним, археологи в Турции нашли самый древний хлеб в мире.

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