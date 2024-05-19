Подстрелили редкую цель: украинские воины уничтожили САУ 'Хоста', которых на россии всего 50

Бойцы Сил обороны Украины на одном из направлений фронта уничтожили самоходную 120-мм артиллерийскую установку 2С34 Хоста. Ликвидацией занимались воины Тактической группы "Адам".

САУ 2С34 "Хоста" – это модернизированная версия САУ "Гвоздика". На вооружении у россиян таких установок всего около 50 единиц.

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Кадры горящей артустановки появились в Телеграм-канале Тактической группы "Адам". "Лимитированная серия эксклюзивных разработок "рашки" становится еще более лимитированной", – говорится в описании к видео.

САУ 2С34 Хоста, что известно:

САУ 2С34 "Хоста" предназначена для уничтожения пунктов управления, огневых средств, бронированных целей, ракетных, минометных и артиллерийских батарей, а также живой силы противника на расстояниях до 14 000 м.

САУ может вести огонь прямой или полупрямой наводкой с открытых, полузакрытых и закрытых позиций. Установка способна поражать цели на обратных скатах высот.

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