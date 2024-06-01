Почему пенсии госслужащих могут быть значительно больше: причина в формуле для расчета

Система пенсионного обеспечения в Украине предусматривает два основных вида пенсий: для государственных служащих и обычных граждан. Пенсии госслужащих рассчитываются как процент от прежней заработной платы. Раньше этот процент достигал 90%, но впоследствии был снижен до 60%. В будущем возможно дальнейшее сокращение этого процента. Об этом пишет 24 tv.

Пенсии обычных граждан рассчитываются с учетом не только заработной платы, но и стажа работы. Пенсии по возрасту для обычных граждан составляют определенный процент от заработной платы в зависимости от стажа. К примеру, 30 лет стажа дают право на 30% пенсию. Чтобы получить 60% пенсию, нужно иметь 60 лет стажа и высокую заработную плату.

Изменения в 2024 году:

В этом году уже произошла индексация пенсионных выплат, в результате чего пенсии некоторых категорий граждан выросли на 1500 гривен.

По состоянию на 1 апреля 2024:

26,84% пенсионеров получают менее 3000 гривен;

17,27% – от 3001 до 4000 гривен;

18,61% – от 4001 до 5000 гривен;

25,22% – от 5001 до 10 000 гривен;

12,06% – более 10 000 гривен.

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Напомним, мы уже писали, почему часть стажа не учитывают при расчете соцвыплаты.