По какой траектории водителю разрешено выполнить разворот на таком перекрестке: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит в случае выполнения разворота на перекрестке.

По какой траектории водитель может совершить разворот? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен перекресток с разделительной полосой. В этом случае на перекрестке присутствуют два пересечения проезжих частей.

Читайте также: Кому из водителей позволено вернуть во двор: задача на знание ПДД (видео)

Если водитель совершит разворот по ближней траектории, то при выезде с перекрестка проезжих частей он окажется на полосе встречного движения. Поэтому на перекрестке с разделительной полосой водителю разрешено выполнить разворот исключительно по дальней траектории, чтобы не нарушить пункт 10.5 ПДД.

В то же время, если разделительная полоса не доходит до пересечения проезжей части, водитель может выполнить разворот по ближней траектории без выезда на перекресток.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!