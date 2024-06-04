Плавучий маникюр: новый супертренд 2024 года

Привычная классика уходит в прошлое, делая место для свежих и неординарных решений! В этом году на сцене нейл-арта появился плавучий маникюр – тренд, привлекающий внимание любителей минимализма и оригинального дизайна ногтей. Об этом пишет Радиотрек.

Чем же он отличается от классики?

Неожиданное расположение линии: в отличие от классического френча, где четкая линия идет по краю ногтя, в плавающем маникюре она может быть расположена посередине, снизу или даже под углом. Это дает простор для творчества и позволяет мастерам выражать свое уникальное видение.

в отличие от классического френча, где четкая линия идет по краю ногтя, в плавающем маникюре она может быть расположена посередине, снизу или даже под углом. Это дает простор для творчества и позволяет мастерам выражать свое уникальное видение. Безграничные возможности: от горизонтальных до вертикальных линий, от двойного френча до абстрактных узоров – плавучий маникюр не знает границ в своих вариациях. Каждая мастерица может претворить в жизнь самые смелые идеи и подобрать дизайн, который подчеркнет индивидуальность клиентки.

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Плавучий маникюр – это:

Элегантность: он сохраняет утонченность классического френча, но придает элемент неожиданности и оригинальности.

он сохраняет утонченность классического френча, но придает элемент неожиданности и оригинальности. Минимализм: четкие линии и лаконичный дизайн делают плавучий маникюр идеальным выбором для тех, кто ценит простоту и элегантность.

четкие линии и лаконичный дизайн делают плавучий маникюр идеальным выбором для тех, кто ценит простоту и элегантность. Креативность: множество вариаций дизайна позволяют каждой женщине обрести свой уникальный стиль.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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