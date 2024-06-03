Перерахунок пенсій: кому з українців підняли виплати на 4 тисячі гривень

З червня в Україні відбудеться перерахунок пенсійних виплат, в результаті чого деяким громадянам вже збільшили пенсії на суму до 4 тисяч гривень. Проте значна кількість пенсіонерів продовжує отримувати виплати, які є нижчими за середній показник.

Про це інформує видання OBOZ.

З 1 червня 2024 року заплановано перегляд розмірів виплат для працюючих пенсіонерів, проте лише невелика кількість громадян отримає надбавку. У поточному році середній розмір пенсійних виплат в країні зріс на 400 гривень, але більшість пенсіонерів все одно отримають менше ніж 5 тисяч гривень щомісяця. Судді належать до особливої категорії, їх пенсії зросли на 4 тисячі гривень, перевищуючи тепер 100 тисяч гривень на місяць.

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Згідно з інформацією, від початку року середній розмір пенсії в Україні піднявся з 5,3 тисячі до 5,7 тисячі гривень. Однак ці цифри не відображають повної картини, адже пенсійні виплати суттєво варіюються залежно від регіону. Наприклад, у столиці середня пенсія складає 7848 гривень, у той час як у Тернопільській області вона становить лише 4399 гривень.

Майже половина пенсіонерів (44%) отримують виплату, яка не перевищує 4 тисячі гривень: 26,84% з них мають дохід до 3 тисяч гривень, а 17,2% — від 3 до 4 тисяч гривень. Інші 18,6% отримують від 4 до 5 тисяч гривень, що в сумі складає 62,6% від загальної кількості пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з червня відбудеться новий перерахунок пенсій, проте не для всіх. Ті, хто виконав певні умови у квітні, можуть очікувати на додаткову виплату, яка становить майже 1000 гривень.

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