Перерахунок пенсій: кому й скільки додадуть з 1 червня

З 1 червня в Україні буде здійснено перерахунок пенсій заднім числом. Ця зміна торкнеться тих пенсіонерів, які продовжують працювати та до квітня накопичили щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

Українці, які у червні отримують пенсію в розмірі 5842 грн та мали 35 років стажу на момент виходу на пенсію, можуть розраховувати на доплату в розмірі 1000 грн. У Пенсійному фонді пояснюють, що перерахунок проводиться заднім числом через затримку в отриманні статистичних даних. Для пенсіонерів із 35 роками стажу коефіцієнт у формулі розрахунку пенсії становить 0,35. Після перерахунку, що охоплює період з квітня, цей коефіцієнт зросте до 0,37.

Згідно із законом, на перерахунок пенсії у квітні мають право ті, хто виконав такі умови:

Продовжили працювати після призначення пенсії. Набули щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

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Отже, перерахунок проводиться кожні два роки, якщо на березень вже є 24 місяці стажу. Перераховані виплати починають виплачувати з квітня, але у квітні та травні пенсію виплачують у старому розмірі. З червня пенсію збільшують, одночасно здійснюючи доплату за попередні два місяці.

За наявності 35 років стажу та пенсії в розмірі 5842 грн, щомісячна надбавка після перерахунку складе 333 грн. У червні буде виплачена як підвищена пенсія, так і доплата за квітень і травень. В результаті, пенсія збільшиться на 1000 грн, і щомісячно становитиме 6175,1 грн.

В Україні налічується 2,7 млн пенсіонерів, які продовжують працювати. Серед них багато працівників бюджетної сфери, зокрема лікарів, медиків та держслужбовців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли працюючі пенсіонери зможуть отримати доплати за стаж.

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